Мэр Оренбурга призвал жителей к срочной эвакуации

Ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается. В городе действует режим ЧС. Сегодня утром уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

«Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», – указал он в своем телеграм-канале.

В Оренбурге развернуты пункты временного размещения. Они открыты круглосуточно. На местах организовано дежурство транспорта – автобусов и легковых автомобилей для перевозки в ПВР. Также, по словам властей, готовы пункты постоянного проживания, в том числе для семей с детьми.