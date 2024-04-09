Минниханов про ЧС в Оренбургской области: «Татарстан поможет соседям»

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика поможет пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области.

«Наши добрые соседи из Оренбургской области попали в беду. Татарстан в такие трудные моменты никогда не остается в стороне. Соседям окажем помощь», - написал руководитель РТ в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что из Казани уже отправили несколько фур с питьевой водой, в которой сейчас остро нуждаются пострадавшие.

«В центрах сбора помощи в наших муниципалитетах проводится формирование гуманитарного груза от граждан», - написал Минниханов в посте.

Напомним, в Оренбургской области ЧС произошло из-за поднятия уровня воды в реке Урал. Утром 9 апреля вода поднялась до 897 см при том, что 930 см – это уже опасная отметка. В результате в регионе оказалось подтоплено 2032 приусадебных участка и 1580 домовладений.

фото: телеграм-канал Рустама Минниханова