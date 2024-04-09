Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов про ЧС в Оренбургской области: «Татарстан поможет соседям»
Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика поможет пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области.
«Наши добрые соседи из Оренбургской области попали в беду. Татарстан в такие трудные моменты никогда не остается в стороне. Соседям окажем помощь», - написал руководитель РТ в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что из Казани уже отправили несколько фур с питьевой водой, в которой сейчас остро нуждаются пострадавшие.
«В центрах сбора помощи в наших муниципалитетах проводится формирование гуманитарного груза от граждан», - написал Минниханов в посте.
Напомним, в Оренбургской области ЧС произошло из-за поднятия уровня воды в реке Урал. Утром 9 апреля вода поднялась до 897 см при том, что 930 см – это уже опасная отметка. В результате в регионе оказалось подтоплено 2032 приусадебных участка и 1580 домовладений.
фото: телеграм-канал Рустама Минниханова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»