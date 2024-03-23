Путин поблагодарил спасателей, медиков и граждан за помощь пострадавшим в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин поблагодарил все спецслужбы и граждан страны за помощь, оказанную пострадавшим во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Глава государства выступил с обращением к нации, трансляция велась на федеральном телеканале.

«За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают всё возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что граждане страны не остались в стороне от трагедии.

«Не могу оставить без внимания простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и с сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы», – сказал Президент.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в Татарстане отменены все массовые мероприятия. В центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее мемориалы появились в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.