Путин обсудил с Эрдоганом создание газового хаба и зерновую сделку

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили создание газового хаба и продление зерновой сделки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено перспективам реализации <…> инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба», — подчеркивается в сообщении.

В свою очередь телеканал NTV Turk информирует, что Эрдоган выразил удовлетворение предложением российской стороны о создании газового хаба. Он заверил, что для скорейшего достижения общих целей будет проведена необходимая техническая, юридическая и коммерческая экспертиза проекта.

По информации российской стороны, главы двух государств «акцентировали важность комплексного и полного выполнения» продленной на 120 дней зерновой сделки по вывозу продовольствия и удобрений из России и Украины. Турецкая сторона отмечает, что Эрдоган поблагодарил Путина за «конструктивную позицию» относительно продления соответствующих договоренностей.

Кроме того, Президент РФ еще раз высказал соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего теракта в Стамбуле, а его турецкий коллега выразил благодарность за этот жест. Политики договорились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ходе беседы с Путиным Эрдоган отметил важность встречи глав ЦРУ и СВР Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина в Анкаре, которая, по его мнению, предотвратила возможную эскалацию.