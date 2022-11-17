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Ру Тат
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Политика
17 ноября 2022  12:02

В СКЦ подтвердили, что зерновая сделка продлевается на 120 дней

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Зерновую сделку, срок которой должен истечь 19 ноября, продлевают еще на 120 дней. Эту информацию подтвердили источники в Стамбульском координационном центре (СКЦ), сообщает ТАСС. 

Отмечается, что власти Турции пока официально не подтверждали эти сведения. По словам источников, решение о продлении сделки не распространяется на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Москва поддерживает решение продлить соглашение по зерну при условии контроля за поставками.

На полях саммита G20 на Бали генсек ООН ранее пообещал российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову выполнить все условия России по продуктовой сделке. 

#экспорт зерна #политика
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