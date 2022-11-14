Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», – сказано в опубликованной телеграмме.

Российский лидер подтвердил готовность к тесному сотрудничеству с турецкой стороной в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Ранее «Татар-информ» сообщал о взрыве в центре Стамбула, который произошел на популярной среди туристов пешеходной улице Истикляль. По последним данным, погибли шесть человек, более 80 – пострадали.