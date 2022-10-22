В Анкаре рассказали, в каком регионе Турции может быть построен газовый хаб

Место международного газового хаба для поставок российского газа Европу в Турции еще точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является Фракия. Об этом рассказал источник в Анкаре, передает РИА Новости.

«Как уже заявлял господин президент [Турции Тайип Эрдоган], подходящим местом является Фракия (европейская часть Турции). Она соответствует идее проекта. При согласии сторон это наиболее приемлемый вариант», – рассуждает собеседник агентства.

12 октября Президент России впервые озвучил идею переместить транзит с газопроводов «Северный поток» в Черное море. Позднее сообщалось, что лидеры двух стран договорились о создании хаба.