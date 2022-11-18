Эрдоган: Встреча глав ЦРУ и СВР предотвратила эскалацию

Встреча директоров Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в Анкаре позволила предотвратить эскалацию ситуации. На это в ходе телефонных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным обратил внимание турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV Turk.

По оценке Эрдогана, контакты руководителей российской и американской разведок в турецкой столице «сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации». Ранее он заявил, что Россия и Соединенные Штаты в ходе переговоров условились воздерживаться от применения ядерного оружия.

Кроме того, Президент Турции напомнил о рисках, связанных с продолжением конфликта на Украине, и выступил за возобновление попыток дипломатического урегулирования.

При этом пресс-служба Кремля в своем заявлении ничего не сообщает ни о том, что в ходе беседы лидеров России и Турции оказалась затронута тема встречи глав СВР и ЦРУ, ни о позиции Эрдогана относительно конфликта на Украине.

Тайные переговоры в Анкаре состоялись 14 ноября. По данным агентства «Рейтер», Бернс передал Нарышкину сообщение американской стороны о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия. Из заявления Белого дома следует, что целью встречи было поддержание контактов между двумя странами по вопросам безопасности.