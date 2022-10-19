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Экономика
19 октября 2022  13:17

Эрдоган и Путин договорились о создании в Турции газового хаба

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании на территории страны международного газового хаба для поставок российского газа Европу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.

«Европа сможет получать свой газ из Турции», — передает турецкий лидер слова Путина.

Напомним, 12 октября Президент России впервые озвучил идею переместить транзит с газопроводов «Северный поток» в Черное море. В тот же день министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара изучит предложение.

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган
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