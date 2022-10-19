Эрдоган и Путин договорились о создании в Турции газового хаба

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании на территории страны международного газового хаба для поставок российского газа Европу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.

«Европа сможет получать свой газ из Турции», — передает турецкий лидер слова Путина.



Напомним, 12 октября Президент России впервые озвучил идею переместить транзит с газопроводов «Северный поток» в Черное море. В тот же день министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара изучит предложение.