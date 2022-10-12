«Технически это возможно»: Анкара изучит предложение Путина создать газовый хаб

Анкара изучит предложение Президента России Владимира Путина о возможности переместить транзит с газопроводов «Северный поток» в Черное море. Так прокомментировал инициативу министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Об этом передает РИА Новости.

«Я думаю, что это предложение Владимира Путина должно быть обстоятельно обсуждено, технически это возможно», – заявил глава турецкого ведомства, выступая на пленарном заседании «Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?» на форуме «Российская энергетическая неделя».

Он подчеркнул, что это предложение турецкая сторона услышала впервые, поэтому пока рано говорить о том, что они знают, как это сделать.

«Для нас это новое предложение. Необходимо обсуждение технических, торгово-юридических вопросов. Но Турция очень активно работает с Россией, мы вместе реализовывали очень крупные технологические проекты, мы очень надежные партнеры», – сказал Донмез.