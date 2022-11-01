Дорожную карту по созданию газового хаба в Турции разработают до конца года

В Турции активизировалась работа по созданию международного газового хаба. К концу года ожидается дорожная карта, пишет агентство Anadolu.

«После предложения России создать газовый центр в Турции для экспорта природного газа на внешние рынки было объявлено, что до конца года будет уточнена дорожная карта этих работ», – говорится в статье.

12 октября Президент России Владимир Путин впервые озвучил идею переместить транзит с газопроводов «Северный поток» в Черное море. Позднее сообщалось, что лидеры двух стран договорились о создании хаба.