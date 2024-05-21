Путин назвал гибель Президента Ирана большой потерей

Гибель Президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси стала большой потерей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, который завтра, 22 мая, отправится в Иран на траурные мероприятия по случаю смерти политика.

«Действительно, гибель Президента Раиси — большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа», — подчеркнул Путин. Он также попросил Володина передать «слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией», сообщает ТАСС.

Кроме того, Президент РФ назвал своего погибшего иранского коллегу «очень надежным партнером», «человеком, который руководствовался национальными интересами», и «человеком слова».

«<...> с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться», — пояснил Путин.

Upd. (22.18): Девятнадцатого мая возвращавшийся из Азербайджана после визита в эту страну Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, охранник и члены экипажа.

Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи в связи со смертью Президента ИРИ. Раис Татарстана Рустам Минниханов в траурной телеграмме отметил, что благодарен судьбе за личное знакомство с политиком. В Казани почтили память Эбрахима Раиси.