Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Президента Ирана

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана Аятолле Сейеду Али Хаменеи в связи со смертью Президента Исламской Республики Сейеда Эбрахима Раиси.

«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь Президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что Президент Ирана был выдающийся политик. Всю жизнь он посвятил служению Родине, поэтому его высоко уважали соотечественники. Также глава Исламской Республики имел значительный авторитет за рубежом.

Для России он был настоящим другом и внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между РФ и Ираном, отмечает Путин. Сейеда Эбрахима Раиси прилагал большие усилия, чтобы вывести отношения между двумя странами на уровень стратегического партнёрства, подчеркнул российский лидер.

«Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного Президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе», - написал Путин в телеграмме.

Он также пожелал иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой, невосполнимой утраты.