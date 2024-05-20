Путин провел разговор с и.о. Президента Ирана Мохбером

Президент России Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования руководству и народу Ирана в связи с трагической гибелью лидера страны Эбрахима Раиси и ряда государственных деятелей. Об этом он заявил во время телефонного разговора с исполняющим обязанности Президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

«Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном», — приводит детали разговора пресс-служба Кремля.

Мохбер, в свою очередь, выразил признательность за слова поддержки в это непростое время. Стороны выразили готовность и в дальнейшем укреплять отношения между Россией и Ираном.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства до новых президентских выборов.

Возвращавшийся из Азербайджана после визита в эту страну Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета накануне, 19 мая. Вместе с ним на борту воздушного судна находились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, имам города Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа.

Тела погибших отправили в Тебриз. Правительство Ирана выступило с заявлением, что в управлении страной «с помощью Всемогущего Бога и поддержкой благородного народа» «не будет ни малейших сбоев».

Соболезнования в связи с гибелью иранского лидера выразил Президент России Владимир Путин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал его смерть «огромной и невосполнимой утратой для иранского общества, для всех друзей Ирана во всем мире».