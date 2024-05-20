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Красный Полумесяц Ирана объявил о гибели президента и главы МИД республики
Все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли при крушении. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
«При обнаружении местонахождения разбившегося вертолета никаких признаков живых пассажиров вертолета найдено не было», - сказал он в эфире телеканала IRIB.
Помимо президента и главы МИД, на борту вертолета находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.
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