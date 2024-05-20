Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Раис РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова.

«В Республике Татарстан с глубоким прискорбием восприняли известие о трагической гибели Президента Исламской Республики Иран господина Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц во время крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан» - написал Минниханов в телеграмме, подчеркнув, что иранский народ понес огромную и невосполнимую утрату.

Минниханов также написал, что благодарен судьбе за личное знакомство с Раиси. По словам руководителя РТ, президент Ирана уделял большое внимание развитию татарстано-иранского сотрудничества, направленного на укрепление дружественных отношений между Исламской Республикой и Россией.

«Светлая память и молитвы о Сейеде Эбрахиме Раиси всегда будут освещать наши сердца. Искренне разделяю горечь этой потери. Татарстан глубоко скорбит вместе с Вами и братским иранским народом», - написал в завершении Минниханов.

Ранее соболезнования в связи с гибелью президента Ирана выразил Президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что Сейеда Эбрахима Раиси прилагал большие усилия, чтобы вывести отношения между двумя странами на уровень стратегического партнёрства.