Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Раис РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова.
«В Республике Татарстан с глубоким прискорбием восприняли известие о трагической гибели Президента Исламской Республики Иран господина Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц во время крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан» - написал Минниханов в телеграмме, подчеркнув, что иранский народ понес огромную и невосполнимую утрату.
Минниханов также написал, что благодарен судьбе за личное знакомство с Раиси. По словам руководителя РТ, президент Ирана уделял большое внимание развитию татарстано-иранского сотрудничества, направленного на укрепление дружественных отношений между Исламской Республикой и Россией.
«Светлая память и молитвы о Сейеде Эбрахиме Раиси всегда будут освещать наши сердца. Искренне разделяю горечь этой потери. Татарстан глубоко скорбит вместе с Вами и братским иранским народом», - написал в завершении Минниханов.
Ранее соболезнования в связи с гибелью президента Ирана выразил Президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что Сейеда Эбрахима Раиси прилагал большие усилия, чтобы вывести отношения между двумя странами на уровень стратегического партнёрства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»