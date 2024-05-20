Он был другом Татарстана: все о гибели Президента Ирана Эбрахима Раиси

Эбрахим Раиси с Ильхамом Алиевым на границе с Азербайджаном за несколько часов до своей гибели Фото: president.az

Поиски пропавшего вертолета

19 мая в полдень на государственной границе Азербайджана и Ирана состоялась встреча президентов двух стран – Ильхама Алиева и Сейида Эбрахима Раиси с участием делегаций. Здесь прошла церемония сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

Затем иранская делегация села в три вертолета, чтобы вернуться в Тегеран. Около 16.00 в местных СМИ появилась информация, что вертолет президента Ирана потерпел крушение в безлюдном районе Арсбарана провинции Восточный Азербайджан.

Разбился именно тот вертолет, в котором находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем. По сообщениям СМИ, остальные вертолеты долетели до места назначения.

Согласно предварительной информации, вертолет потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники, упал на склон горы и загорелся. Также высказывались версии об ошибке пилота и диверсии.

Около 16.00 в местных СМИ появилась информация, что вертолет президента Ирана потерпел крушение в безлюдном районе Арсбарана Фото: © Mehr News Agency, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

В поисково-спасательных работах было задействовано более 40 бригад, привлекались армия и полиция. Россия выразила готовность помочь в поисках. Минобороны Турции направило на поиски разбившегося вертолета беспилотник Akıncı. По поручению Президента России Владимира Путина в Тегеран были отправлены два самолета Ил-76 МЧС России,

Граждане Ирана собирались у могилы Имама Резы, чтобы помолиться за Раиси. Пока шли поиски появлялось много фейковых сообщений. Так, иранское государственное информагентство Mehr сообщило: «Президент Ирана в порядке, он едет на автомобиле в Тебриз». Но позже это сообщение было удалено.

Поиски были осложнены труднопроходимым рельефом местности и очень густым туманом и даже снегом. Искали всю ночь и только в районе 5 утра Красный Полумесяц Ирана официально сообщил: «Спасатели нашли вертолет Раиси». Все пассажиры погибли.

Раиси в период ирано-иракской войны Фото: Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Кем был Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде. С 1975 года обучался в семинарии в городе Кум, после ее завершения изучал международное частное право в Университете имени Шахида Мотахари в Тегеране.

В 1978–1979 годах принимал участие в Исламской революции. С 1980 года работал в судебной канцелярии в пригороде Тегерана, впоследствии стал прокурором Кереджа. С 1982 по 1984 год — прокурор Хамадана. В 1985 году стал заместителем прокурора Тегерана. С 1989 по 1994 год — прокурор Тегерана. С 2014 по 2016 год — генеральный прокурор Ирана.

В 2016 году возглавил крупнейший в стране мусульманский религиозный фонд «Астан Кудс Разави». С 2019 года являлся верховным судьей страны. В 2021 году победил на выборах президента Ирана, набрав свыше 60% голосов избирателей. С 5 августа 2021 года — президент Ирана.

Эбрахим Раиси был доктором юридических наук и исламского права. Имел почетный титул сейида, обозначающего принадлежность к потомкам пророка Мухаммеда. Женат, есть две дочери. Считался близким соратником духовного лидера Ирана Али Хаменеи и его вероятным преемником. По сути, Эбрахим Раиси мог стать в перспективе самой могущественной политической фигурой в Иране – аятоллой.

Эбрахим Раиси был приверженцем идеи многополярного мира Фото: © Tasnim News Agency, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Эбрахим Раиси был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом и принадлежал к ультраконсервативному политическому крылу Ирана. Президент Ирана еще год назад призывал мир отказаться от доллара.

«Гегемонии Запада способствует гегемония доллара. Для того, чтобы создать новую экономическую систему, необходимо удалить этот элемент гегемонии в мировой практике. Использовать в расчетах между странами национальные валюты, обеспечивая финансовые обмены между нашими государствами», – говорил он.

Он также был приверженцем идеи многополярного мира. Об этом Раиси говорил после вступления Ирана в БРИКС.

«Некоторые люди говорят, что единственный выход из наших проблем – это улыбаться Америке или некоторым европейским странам. Я говорил это много раз и снова повторю. Мы не ждем их улыбки и не ставим экономику и жизнь людей в зависимость от их воли. Существует очень хорошая возможность, называемая глобальным альянсом БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества, членство в этих альянсах определенно может сыграть роль в борьбе с односторонним подходом американцев», – заявлял он.

Эбрахим Раиси был большим другом России. В январе 2022 года он совершил первый визит в Россию, провел переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. В сентябре 2023 года предложил посредничество Ирана в российско-украинских переговорах. Он всегда был за расширение российско-иранского сотрудничества.

Эбрахим Раиси был большим другом России. В январе 2022 года он совершил первый визит в Россию Фото: kremlin.ru

Что будет дальше?

Сегодня в Иране сформировано новое чрезвычайное правительство. 68-летний Мохаммад Мохбер, первый вице-президент Ирана, согласно конституции, стал исполняющим обязанности президента после гибели Эбрахима Раиси. Человек далеко не чуждый России – Мохбер входил в группу иранских чиновников, которые посетили Москву в октябре. По данным Reuters, они якобы договорились о поставках ракет класса «земля-земля» и беспилотников для российских военных.

В 2010 году Евросоюз включил Мохбера в список физических и юридических лиц, против которых введены санкции за якобы участие в деятельности, связанной с ядерным оружием или баллистическими ракетами. Через два года он был исключен из списка.

Совет, состоящий из главы судебной власти, спикера парламента и первого вице-президента, должен подготовить выборы нового президента в течение 50 дней. Кто будет выдвигаться на этот пост, пока неясно.

Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе делает сына аятоллы Али Хаменеи основным из возможных преемников отца – он может стать верховным лидером Ирана. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.

В феврале 2024 года Эбрахим Раиси на встрече с Рустамом Миннихановым с теплотой вспомнил визит в Татарстан в 2018 году и выразил готовность вновь посетить нашу республику Фото: rais.tatarstan.ru

Эбрахим Раиси и Татарстан

Трагическая гибель Президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна – большая потеря для Татарстана. В последнее время взаимодействие республики с Ираном бурно росло. Только за 2023 год товарооборот между Ираном и Татарстаном вырос более чем в полтора раза. Развивался культурный обмен, было много встреч и совместных проектов. Такие результаты стали возможными, во многом, благодаря личной поддержке Президента Ирана.

История добрых личных взаимоотношений между Эбрахимом Раиси и Рустамом Миннихановым началась еще тогда, когда тот еще не был президентом Ирана. Так, в 2017 году во время посещения города Мешхед Рустам Минниханов встретился с ним как председателем фонда «Астан Кудс Резави», обсудив вопросы взаимодействия фонда с Татарстаном.

Тогда татарстанская делегация посетила Мавзолей Имама Резы и историческую библиотеку, в которой хранятся ценнейшие собрания рукописей и исламских реликвий. Такое уважение к духовной жизни Ирана, безусловно, произвело самое благоприятное впечатление на будущего президента страны.

В свою очередь, Эбрахим Раиси посетил Казань в 2018 году, где ему был оказан самый радушный прием. А 3 августа 2021 года он стал Президентом Ирана, одержав уверенную победу на выборах.

В феврале 2024 года Эбрахим Раиси на встрече с Рустамом Миннихановым с теплотой вспомнил визит в Татарстан в 2018 году и выразил готовность вновь посетить нашу республику.

«Обязательно планирую принять участие в мероприятиях БРИКС, которые пройдут осенью этого года в Казани», – добавил Президент Ирана. Увы, но смерть в авиакатастрофе перечеркнула эти планы. Очень жаль. Эбрахим Раиси был большим другом Татарстана.