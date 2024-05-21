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Политика 21 мая 2024 13:26

Песков: Об участии Путина в церемонии похорон Раиси речи не идет

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Церемония похорон Президента Ирана Эбрахима Раиси не предусматривает международного участия. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин принимать участие в похоронах.

«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет», — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

19 мая возвращавшийся из Азербайджана после визита в эту страну Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа.

Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана Аятолле Сейеду Али Хаменеи в связи со смертью Президента ИРИ Сейеда Эбрахима Раиси. Раис РТ Рустам Минниханов в траурной телеграмме отметил, что благодарен судьбе за личное знакомство с политиком.

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#Владимир Путин #Эбрахим Раиси
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