В Казани почтили память погибшего при крушении вертолета президента Ирана Раиси

В Казани у здания, где размещается консульство Ирана, студенты этой страны, а также официальные лица Татарстана, почтили память погибшего накануне при крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси и пяти официальных лиц этой страны.

Они возложили цветы к мемориалу с фотографиями погибших, где также в память о жертвах крушения было зажжены свечи.

«От себя лично и от лица нашего государства и иранского правительства хочу поблагодарить всех, кто сегодня присутствовал, всех, кто пришел и поставил свечу, отправили письма- соболезнования, всех, кто поддерживал в этот трудный момент. Это была, конечно, большая потеря. Мы потеряли тех, кто активно работали, взаимодействовали в отношениях России и Ирана», – сказал позже Давуд Мирзахани, генконсул Республики Иран в Казани.

Он отметил, что Раиси лично посетил Казань, познакомился с потенциалом этого города и Татарстана в целом. Более того, когда Мирзахани стал генконсулом, президент Ирана дал ему много советов и всегда выступал за развитие взаимоотношений со столицей РТ.

«Когда пришла новость о пропаже вертолета президента Ирана, я молился Богу, чтобы все было хорошо. То, что все члены экипажа и кто был на борту погибли, — конечно, это очень скорбно. Это большая потеря не только для Ирана, но для России в целом, и в частности для Татарстана. Господин Раиси был хорошим другом нашего Рустама Нургалиевича Минниханова, и, самое главное, он с большой любовью относился к взаимоотношениям России и Ирана», — сказал зампремьер-министра РТ-министр промышленности РТ Олег Коробченко.

Он напомнил, что за последние несколько лет Иран и Россия очень сблизились, а отношение Ибрахима Раиси к этому взаимодействию было очень искренним. Он очень открыто говорил, показывал достижения в этом направлении.

«Ни для кого не секрет, что за 45 лет, находясь под жесткими санкциями, Иран добился колоссальнейших высот и в машиностроении, и в энергетике, и в химии, и, не боюсь этого слова, в атоме. И господин Раиси всем своим министрам, всем своим помощникам, руководителям давал задания работать открыто со всеми представительствами России. Он делился всем опытом того, что они накопили за эти годы, находясь под куполом. И сейчас в разгар всех событий, которые происходят в мире, мы его потеряли... Это утрата не только Ирана, это утрата всего сообщества, которое находится на светлой стороне добра», — подчеркнул Коробченко.

Он подчеркнул, что в мире сейчас остро противостоят добро и зло. А Раиси, как глубоко верующий человек, «стоял под знаменами добра и светлой силы».

«Как у православных говорят, пускай ему будет земля пухом. И через 40 дней, когда его душа вознесется на небо, я уверен, что она попадет в рай, потому что он светлый человек был. Пускай ему там будет Царство небесное. Ну, а мы будем продолжать его дело и укреплять наши силы, работу, взаимодействие между нашими странами. И мы добьемся и победы, наши страны будут гораздо сильнее. Мы его никогда ее забудем. Примите мои искренние соболезнования от лица Министерства промышленности, всего Кабинета министров и лично от Рустама Нургалиевича», — сказал зампремьер-министра.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов уже выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана. Также телеграмму с соболезнованиями отправил Президент РФ Владимир Путин.