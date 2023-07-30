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Новости Татарстана и Казани
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Погибли люди, срывало кровли, валило деревья: в Татарстане и Марий Эл буйствовала стихия
Безумие стихии сегодня наблюдали жители Татарстана и соседних регионов. Дождевой водой затопило улицы, ветром валило деревья. Трагически закончился отдых для нескольких семей, решивших отдохнуть на природе с палатками, – в Татарстане погиб ребенок, в Марий Эл шесть человек, трое из которых дети. Подробнее о случившемся в репортаже «Татар-информа».
Из-за урагана 12 тысяч татарстанцев остались без электричества
Сегодня вечером по территории Татарстана, соседней Марий Эл и еще нескольких регионов прошел разрушительный ураган. Погибли и пострадали люди, с домов срывало кровли, здания получили различные повреждения.
Только в Татарстане 11 700 человек остались без электричества в результате разгула стихии.
О том, что на республику надвигается шторм, стало известно еще до полудня. Гидрометцентр Татарстана предупредил, что в течение часа-трех могут пройти грозы и ливневые дожди, град и шквалистый ветер. Республиканское МЧС напомнило о мерах безопасности в надвигающуюся непогоду.
Около четырех часов вечера татарстанцы начали выкладывать в соцсети видео града размером с перепелиное яйцо. Писали, что видео снято в Кайбицком районе Татарстана.
Людей просили: «Не выходите из дома!»
Ближе к шести вечера шторм накрыл Казань. На город обрушился шквалистый ветер, начался ливень с грозой. Людей попросили оставаться дома, не выходить на улицу. В некоторых районах пропало электричество – без света остались жители ЖК «Салават Купере».
«Будьте аккуратны, не выходите без необходимости, старайтесь не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями. Берегите себя», – попросили в мэрии города.
Все соцсети и телеграм-каналы пестрили фотографиями и видео затопленных дорог и машин. Ветер переворачивал мусорные урны, срывал кровли, в одном из кафе в центре Казани выбило стеклянную дверь.
Сильный ветер снес крышу здания на улице Аграрная в Казани. Момент происшествия попал на видео. На кадрах, снятых очевидцами, запечатлено, как конструкция буквально сложилась пополам.
«Ураган сносит все на своем пути», – писали в соцсетях казанцы.
Улицы Казани затопило дождевой водой, в автобусах забили «фонтаны».
«В метро вода течет прямо с потолка, а машины плавают по дорогам», – сообщали очевидцы.
«На улицы Казани вышли все аварийные бригады»
В мэрии Казани рассказали, что создали оперативный штаб по ликвидации последствий урагана. Рабочие чистили ливневки, убирали упавшие деревья. Людей попросили оставлять информацию об упавших деревьях и застое воды на улицах, чтобы оперативно направлять туда бригады рабочих.
На улицы города вывели все аварийные бригады жилищных и коммунальных предприятий, в режиме онлайн собирали информации о пострадавших территориях и тех, кто остался без света.
Людям объяснили, что убирать поваленные деревья во дворах должны управляющие компании. Оставить заявку можно в «Открытой Казани» или напрямую по контактам в счет-фактуре.
«Татар-информу» стало известно, что стихия внесла коррективы и в расписание прилета самолетов. Борт авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Антальи в Казань, перенаправили в Международный аэропорт Саратова «Гагарин».
Ураган унес жизни людей
Трагедией закончился отдых для одной из татарстанских семей. В Лаишевском районе погиб 14-летний ребенок.
Как стало известно «Татар-информу», девочка отдыхала с родителями возле Борового Матюшино. Семья ночевала в палатке, в момент разгула стихии на палатку упало дерево – девочка от полученных травм скончалась.
В соседней с Татарстаном Марий Эл возле озера Яльчик погибли шесть человек, трое из них – дети. Еще 21 человек пострадал.
По данным республиканского МЧС, еще один ребенок получил травмы возле озера Таир.
Все погибшие и пострадавшие, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл отдыхали на природе с палатками.
Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.
«Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших. Все службы работают. По всей республике идут восстановительные работы. Пострадавшим оказывается помощь», – отметил он.
В Гидрометцентре Татарстана подчеркивают, что непогода сохранится ночью и днем воскресенья. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. Всех жителей республики просят быть предельно осторожными.
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