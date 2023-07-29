В Лаишевском районе РТ дерево упало на палатку, погибла 14-летняя девочка

Сегодня из-за непогоды в Лаишевском районе РТ погиб 14-летний ребенок.

Как стало известно агентству, трагедия произошла недалеко от поселка Боровое Матюшино. По предварительным данным, девочка отдыхала с родителями на базе отдыха. Из-за урагана дерево упало на палатку.

В результате произошедшего погибла 14-летняя девочка-подросток.

Напомним, сегодня на Татарстан обрушился сильный шквалистый ветер и ливень с грозой. Всего в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани.