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В Лаишевском районе РТ дерево упало на палатку, погибла 14-летняя девочка
Сегодня из-за непогоды в Лаишевском районе РТ погиб 14-летний ребенок.
Как стало известно агентству, трагедия произошла недалеко от поселка Боровое Матюшино. По предварительным данным, девочка отдыхала с родителями на базе отдыха. Из-за урагана дерево упало на палатку.
В результате произошедшего погибла 14-летняя девочка-подросток.
Напомним, сегодня на Татарстан обрушился сильный шквалистый ветер и ливень с грозой. Всего в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани.
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