МЧС напомнили о мерах безопасности во время грозы и шквалистого ветра в Татарстане

Сегодня «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане могут пройти грозы и ливневые дожди, также синоптики прогнозируют град и шквалистый ветер.

В ближайшее время с сохранением до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 19-24 м/с, во второй половине дня 29 июля и ночью 30 июля локально до 25-28 м/с.

В связи с этим ГУ МЧС России по РТ опубликовало рекомендации.

Ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Водителям быть предельно внимательными при дорожном движении.

Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.