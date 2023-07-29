Рейс Анталья - Казань перенаправили в Саратов из-за непогоды

Самолет, летевший рейсом авиакомпании Turkish Airlines из Антальи в Казань сегодня перенаправлен Международный аэропорт Саратова «Гагарин».

Как стало известно агентству, на борту находятся 153 человека, в том числе 33 ребенка. Погибших и пострадавших нет.

Согласно данным табло прилета аэропорта Казани, самолет должен был прилететь в 19.15. В настоящее время в табло указано «Вылетел. Информация по прибытию не предоставлена».