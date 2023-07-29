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«Брошены все силы»: В Казани создали оперштаб по ликвидации последствий урагана
Мэрия Казани сообщила о создании оперштаба, который занимается ликвидацией последствий урагана. На улицы выведены все аварийные бригады жилищных и коммунальных предприятий, продолжается сбор информации о пострадавших территориях и потребителях, оставшихся без света.
«Все силы брошены на ликвидацию последствий и подключение потребителей. Перед коммунальными службами поставлена задача в кратчайшее время устранить перебои энергоснабжения, восстановить повреждения и ликвидировать последствия стихии», – подчеркнули в мэрии.
Среди результатов сегодняшней непогоды – случаи падения деревьев во дворах, со зданий некоторых предприятий сорваны элементы кровли, снесено несколько торговых павильонов и легких конструкций. В нескольких домах повреждены окна и балконные ограждения, есть сигналы о протечках кровли.
До сих пор много потребителей отключены от электроснабжения. Есть перебои в Салават Купере, в Залесном, во многих жилых массивах города произошло повреждение воздушных сетей, а кое-где пострадало оборудование подстанций от удара молний.
Напомнми, сегодня вечером на город обрушился ураганный ветер и ливень с грозой и градом. Местами скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Ветер переворачивал мусорные урны, вырывал кровли, в центре города в одном из кафе выбило стеклянную дверь. Видео с последствиями урагана – по ссылке. Горожан призвали сообщать о вырванных деревьях и забитых ливневках.
Без света, по данным МЧС, остаются порядка 12 тыс. татарстанцев.
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