В Казани бушуют шквалистый ветер и ливень с грозой – горожан призвали не выходить из дома

Фото: Сельвина Илькаева / «Татар-информ»

На Казань обрушился сильный шквалистый ветер и ливень с грозой. Горожан призывают оставаться дома, в соцсетях сообщается, что местами ветер, скорость которого достигала 30 м/с, повалил деревья. В отдельных района отключился свет – в частности, об этом сообщают жители ЖК «Салават Купере».

В течение вечера и ближайшей ночи продолжатся грозы, ливневые дожди, град и шквалистые усиления ветра, локально – до 25-28 м/с.

Фото: © «Татар-информ»

«Будьте аккуратны, не выходите без необходимости, старайтесь не находиться рядом с деревьями и лёгкими конструкциями. Берегите себя», – порекомендовали жителям в мэрии города.

С началом сильного ветра в соцсетях стали появляться сообщения о поваленных деревьях, горожане также пишут, что у некоторых разбилсь стекла на окнах, так как они из-за жаркой погоды были открыты в момент начала урагана.

«Летают» мусорные баки, ветер сносит заборы. Сообщается также, что около Лядского сада из-за упавшего дерева перекрыта дорога.

Несмотря на то, что ветер на время утихает, синоптики предупреждают, что он снова может внезапно начаться. Неблагоприятная погода сохранится в течение ближайших суток. Дирекция парков и скверов сообщила об отмене запланированных на сегодняшний вечер мероприятий.

Фото: Сельвина Илькаева / «Татар-информ»

Видео с последствиями урагана, снятые жителями города, можно увидеть по ссылке.

Видео из соцсетей