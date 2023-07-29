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Новости Татарстана и Казани
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В Казани бушуют шквалистый ветер и ливень с грозой – горожан призвали не выходить из дома
На Казань обрушился сильный шквалистый ветер и ливень с грозой. Горожан призывают оставаться дома, в соцсетях сообщается, что местами ветер, скорость которого достигала 30 м/с, повалил деревья. В отдельных района отключился свет – в частности, об этом сообщают жители ЖК «Салават Купере».
В течение вечера и ближайшей ночи продолжатся грозы, ливневые дожди, град и шквалистые усиления ветра, локально – до 25-28 м/с.
«Будьте аккуратны, не выходите без необходимости, старайтесь не находиться рядом с деревьями и лёгкими конструкциями. Берегите себя», – порекомендовали жителям в мэрии города.
С началом сильного ветра в соцсетях стали появляться сообщения о поваленных деревьях, горожане также пишут, что у некоторых разбилсь стекла на окнах, так как они из-за жаркой погоды были открыты в момент начала урагана.
«Летают» мусорные баки, ветер сносит заборы. Сообщается также, что около Лядского сада из-за упавшего дерева перекрыта дорога.
Несмотря на то, что ветер на время утихает, синоптики предупреждают, что он снова может внезапно начаться. Неблагоприятная погода сохранится в течение ближайших суток. Дирекция парков и скверов сообщила об отмене запланированных на сегодняшний вечер мероприятий.
Видео с последствиями урагана, снятые жителями города, можно увидеть по ссылке.
Видео из соцсетей
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