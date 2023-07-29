Казанцам объяснили, кто должен убрать вырванные ураганом деревья во дворах

Жители Казани жалуются в соцсетях, что во многих дворах города ураганный ветер вырвал с корнем или сломал и повалил деревья. Многие из них упали на проезжую часть. В мэрии столицы Татарстана горожанам объяснили, что убирать деревья и разбираться с другими последствиями урагана во дворах должна управляющая компания.

«Видим, что [дерево упало] во дворе. Значит, важно обращаться в УК, скорее всего убирать будет она на придомовой территории», – написали представители администрации в соцсетях.

Оставить заявку можно в «Открытой Казани» или напрямую по контактам в счет-фактуре.

Фото из соцсетей

В то же время жители города продолжают сообщать об отсутствии электроэнергии. Света нет в части домов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, в ЖК «Салават Купере», в поселке Мирный. Также сообщается, что без света остались жители Лаишевского района из-за сгоревшей подстанции.

Напомним, сегодня вечером на город обрушился ураганный ветер и ливень с грозой и градом. Местами скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Ветер переворачивал мусорные урны, вырывал кровли, в центре города в одном из кафе выбило стеклянную дверь. Видео с последствиями урагана – по ссылке.