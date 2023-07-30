Из-за разгула стихии в Приволжье погибли 9 человек, 7 из них в Марий Эл

В результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, 76 получили травмы, сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели МЧС России помогают ликвидировать последствия непогоды: убирают поваленные деревья, расчищают дороги, оказывают адресную помощь населению. Отмечается, что во всех пострадавших от стихии регионах созданы межведомственные оперативные штабы.

Фото: Соцсети

По данным ведомства, из-за разгула стихии в Приволжье пострадали 8 субъектов. В 520 населенных пунктах нарушено энергоснабжение, 550 деревьев упали, у 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждены кровли.

По прогнозам синоптиков, непогода продолжится.

В МЧС России рекомендуют воздержаться от походов на природу, купания, избегайте деревьев и шатких конструкций.

Фото: Соцсети

Напомним, накануне вечером жители Татарстана и соседних регионов наблюдали безумие стихии. С домов срывало кровли, здания получили различные повреждения, только в Татарстане 11 700 человек остались без электричества в результате разгула стихии.

Все соцсети и телеграм-каналы пестрили фотографиями и видео затопленных дорог и машин. Ветер переворачивал мусорные урны, срывал кровли, в одном из кафе в центре Казани выбило стеклянную дверь.

Трагедией закончился отдых для одной из татарстанских семей. В Лаишевском районе погиб 14-летний ребенок.

В соседней с Татарстаном Марий Эл пострадало 29 человек, из них 7 детей. В том числе погибло 7 человек, из них 3 детей.