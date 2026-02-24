«Победа нужна каждому из нас»: в Арске подвели итоги года и поблагодарили бойцов СВО

24 февраля состоялось восьмое заседание Совета Арского муниципального района пятого созыва. С докладом «Об итогах социально-экономического развития Арского района в 2025 году и задачах на 2026 год» выступил глава района Алмаз Хисамутдинов.

В ходе заседания особое внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции. С момента объявления мобилизации жители района оказывают системную помощь землякам на передовой и в зоне СВО. Во всех селах организован сбор гуманитарной помощи: изготавливаются окопные свечи и печи, плетутся маскировочные сети, вяжутся теплые вещи, формируются продуктовые наборы.

Общий объем отправленного груза достиг 640 тонн. Активную работу ведут семь волонтерских групп.

«Но мы не должны останавливаться в этом деле, ведь победа нужна каждому из нас, она общая», – подчеркнул глава района.

Он отметил, что Арский район гордится своими земляками – участниками СВО, которые ежедневно подтверждают мужество и силу духа. В зале присутствовали бойцы, прибывшие в отпуск. Им были адресованы слова поддержки и благодарности.

Алмаз Хисамутдинов подчеркнул, что крепкий тыл – гарантия успеха любой военной операции. Главной задачей остается сохранение экономической стабильности, реализация федеральных и республиканских программ, направленных на повышение качества жизни и развитие экономики района.

Одним из основных показателей деятельности района является объем валового территориального продукта, который за 2025 год составил более 23 млрд рублей, с ростом 104,7%.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников превысил 4,7 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата за 11 месяцев 2025 года достигла 61 207 рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 11 месяцев 2025 года составил 8 млрд 438 млн рублей.

В районе успешно функционируют три аккредитованных промышленных парка: муниципальный «Арский», а также частные «ИП Фасахиев» и «Прогресс».

В промышленном парке «Арский» работают 10 резидентов, еще 5 находятся в стадии строительства. Общий объем инвестиций превысил 1,6 млрд рублей, создано 350 рабочих мест. Объем произведенной продукции составил 3,5 млрд рублей.

К числу крупнейших резидентов относится предприятие «Ихлас», которое ежедневно выпускает более 14 тысяч тортов, а в праздничные дни – до 21 тысячи. Оборот компании составляет 1,2 млрд рублей.

Поволжский завод по производству заменителей цельного молока, премиксов и комбикормов инвестировал в строительство и запуск первого производства 450 млн рублей. Создано 46 рабочих мест, объем произведенной продукции достиг 619 млн рублей. В связи с высоким спросом ведется строительство второго завода с объемом инвестиций 350 млн рублей.

ООО «Техно Арск» по производству металлоконструкций выпустило 763 тонны продукции на сумму 358 млн рублей. Для дальнейшего развития промышленного парка принято решение о расширении его территории на 18 гектаров. Запуск всех производств запланирован на конец 2026 года.

В промышленном парке «ИП Фасахиев» работают 13 резидентов с общим оборотом 1,7 млрд рублей. Резиденты задействованы в переработке сельхозпродукции, производстве строительных материалов и металлоизделий, что способствует созданию рабочих мест и росту налоговых поступлений.

В промышленном парке «Прогресс» осуществляют деятельность 8 резидентов. Общий объем инвестиций составил более 900 млн рублей, создано свыше 120 рабочих мест. Предприятия выпускают строительные конструкции, изделия из древесины и продукцию машиностроения.

«В числе приоритетных задач на 2026 год – дальнейшее привлечение инвесторов, модернизация инфраструктуры промышленных площадок и поддержка малого и среднего бизнеса, что позволит обеспечить устойчивое развитие экономики района», – сообщил глава района.

В заседании приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов и министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

В своем выступлении заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов отметил достижения Арского района и обозначил проблемы, требующие решения.

В завершение состоялось награждение передовиков труда, волонтеров и участников специальной военной операции, приехавших в краткосрочный отпуск.

Фото предоставлено Ильясом Фаттаховым.

Презентация и видео: пресс-служба Арского района РТ.