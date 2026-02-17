Песошин – мэру Елабуги: «При всех масштабных вложениях главный вопрос – нехватка кадров»

Елабужский район удерживает лидирующие позиции в рейтинге социально-экономического развития республики: ВТП составил 535 млрд рублей, а предприятиями отгружено продукции почти на 1,2 трлн рублей. Вместе с тем на сессии района Алексей Песошин обратил внимание на нехватку кадров, долги по налогам и работу с мигрантами.





Встреча ветеранами СВО и гуманитарная помощь бойцам

Итоговая сессия Елабужского района прошла на площадке образовательного комплекса «Адымнар-Алабуга». Перед ее началом Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин и глава района Рустем Нуриев встретились с ветеранами СВО, которые входят в состав добровольной народной дружины.

Подводить итоги на сессии Рустем Нуриев также начал с темы СВО. По его словам, одной из ключевых задач района остается помощь бойцам на передовой. Из Елабужского района в зону СВО отправились 915 военнослужащих. Их семьям помогают на месте: вместе с кураторами решают бытовые вопросы и оказывают необходимую поддержку.

С начала специальной военной операции на фронт отправили гуманитарную помощь более чем на 880 млн рублей. Еще 86 млн рублей направили семьям военнослужащих.

После возвращения ветераны боевых действий активно участвуют в общественной жизни. При их участии и при поддержке сотрудников особой экономической зоны Особая экономическая зона «Алабуга» создали добровольную народную дружину. Ее участники патрулируют территории рядом с особой зоной и городом, а также регулярно проверяют грузовой транспорт на стоянках у трасс М7 и М12.

С 2023 года Елабуга принимает выпускников школ из городов, над которыми шефствует Татарстан в ЛНР – Лисичанска и Рубежного. Здесь школьники завершают среднее образование. Многие из них продолжают обучение в вузах Татарстана. Сейчас в Елабуге учатся 60 школьников из Луганской Народной Республики.

«Всего за три года аттестат о среднем образовании получили 150 выпускников из подшефных городов ЛНР. Очередная группа школьников приедет в конце февраля текущего года», – сообщил Нуриев.

«Первое место в республике мы занимаем по объему инвестиций на одного жителя»

В рейтинге социально-экономического развития районов Елабужский занимает первое место. По объему валового территориального продукта (535 млрд рублей) район на четвертом месте, отгруженной продукции (1,2 трлн) – на втором.

«Первое место в республике мы занимаем по объему инвестиций на одного жителя. За 9 месяцев прошлого года объем инвестиций составил 374 млрд рублей. Это более 30% (31,8 млрд) всех инвестиций республики», – доложил Нуриев.

Основной вклад в экономику Елабуги вносит, конечно же, особая экономическая зона «Алабуга». За что глава района поблагодарил ее генерального директора Тимура Шагивалеева.

«Новые проекты ОЭЗ привлекают в район значительный поток трудовых ресурсов, что создает новые вызовы, требующие системного подхода. В их числе – необходимость решения миграционных вопросов, сохранения санитарно-эпидемиологической обстановки, медицинского обеспечения, вакцинации, охраны правопорядка, решение вопросов гражданской обороны (ПВО), предоставления жилья», – отметил глава района.

ОЭЗ «Алабуга» и муниципалитет договорились об информационном обмене при угрозе атак БПЛА. При возникновении красного уровня опасности в городе включается система оповещения населения.

«Чтобы сократить маятниковую миграцию, нужны комфортные условия для жизни»

Высокие зарплаты на предприятиях ОЭЗ «Алабуга» привлекают новых работников из других городов и стран. Сегодня здесь трудится более 50 тыс. специалистов. Большая часть живет за пределами района.

«Чтобы сократить маятниковую миграцию и закрепить квалифицированные кадры в нашем городе, необходимо предоставить им комфортные условия для жизни», – считает Нуриев.

В районе каждый год строится 80 тыс. кв. метров жилья – на 20 тыс. кв. метров больше установленного плана, а также социальные объекты. Но чтобы обеспечить потребности растущего населения, нужно ускорить темпы строительства, как жилья, так и инфраструктуры. Нужна, к примеру, новая школа, так как существующие переполнены, школа искусств и дом творческого воспитания, сообщил Нуриев.

Глава района выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку строительства нового детского сада на 220 мест в исторической части города. По словам Рустема Нуриева, это улучшит социальные условия нижней части Елабуги, обеспечит комфорт и безопасность детей, снизит расходы на содержание детских садов и уменьшит нагрузку на персонал.

Из-за притока мигрантов вырос и автопарк города. По данным ГИБДД, за три года автопарк он увеличился на 27 тыс. А это повлекло и рост числа аварий, в том числе со смертельным исходом. Глава района дал поручение председателю комиссии по БДД района, руководителю исполкома Эльмире Ахмадеевой усилить работу по этому направлению.

«Мы ставим цель увеличить турпоток в два раза к 2030 году»

Директор муниципального автономного учреждения «Купеческий городок» Эльмира Туканова рассказала о стратегии развития туризма в районе.

Она напомнила, что Елабуга отметила свое тысячелетие в 2007 году. Крупнейший комплекс музея-заповедника и объекты культурного наследия привлекают туристов со всей страны. В 2025 году район посетили более 754 тыс. туристов.

«Большая заслуга в этом работников музея и его руководителя Гульзады Ракиповны Руденко», – подчеркнула Туканова.

Помимо историко-культурного туризма, перспективы есть у промышленного и научно-образовательного туризма.

«Город уже привлекателен для туристов, но мы ставим цель увеличить турпоток в два раза к 2030 году», – заявила Эльмира Туканова. Этому способствуют открытие трассы М12 «Восток», наличие аэропортов и железнодорожных вокзалов в соседних городах, а также пристани в Елабуге.

В городе функционируют 20 коллективных средств размещения с 1784 номерами, из которых 1267 находятся на территории ОЭЗ «Алабуга». Нехватка гостиниц влияет на стоимость аренды квартир и качество услуг. Для полноценного развития туризма требуется увеличить номерной фонд на 400 мест, расширить сеть ресторанов и кафе в исторической части города, улучшить качество обслуживания туристов, построить современные конференц-залы и создать условия для предпринимателей в историческом парке.

Планируется увеличение количества событийных, спортивных, образовательных и деловых мероприятий, продвижение Елабуги в регионах России, размещение информации о турресурсах на билбордах, видеоносителях, автозаправках и вокзалах, а также организация пресс-туров, съемок трэвел-шоу и бизнес-миссий в крупные города.

В Елабуге ждут открытия термального комплекса

В 2026 году в районе создано муниципальное автономное учреждение «Купеческий городок» – проектный офис по развитию туризма. За последние годы в развитие туристической инфраструктуры района вложено более 500 млн рублей.

При поддержке Рустама Минниханова проводится поэтапная реконструкция объектов: благоустраивается исторический центр (грант Ростуризма – 174,2 млн рублей), прибрежная территория, Шишкинские пруды, Александровский сад с колесом обозрения.

В этом году откроется термальный комплекс, планируется продолжение работ на пешеходной зоне на улице Казанской. Также продолжаются работы по восстановлению Спасского собора при участии Леонида Барышева (гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» – прим. Т-и).

Елабуга активно развивает событийный туризм: район впервые вошел в финал премии «Туристические города» в номинации «Событийный город». На днях прошел конкурс «Алабуга Skills» с участием более 400 профессионалов из 23 районов республики и шести регионов. В городе регулярно проходят спортивные мероприятия всероссийского уровня, форумы и конференции, в том числе гастрофорум «Гостеприимная Елабуга» и всероссийская конференция реставраторов.

Для привлечения инвесторов в историческую часть города реализуется программа «ОКН за рубль»: объекты культурного наследия передаются предпринимателям за номинальную плату. Совместно с прокуратурой ведется работа с недобросовестными инвесторами. На данный момент переданы объекты, где появятся мини-отели, сувенирные салоны и кафе. «Гостеприимная Елабуга готова и готовится к приему туристов», – заключила Эльмира Туканова.

«Вы продолжаете уверенно лидировать в рейтингах социально-экономического развития»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил значимость Елабужского района как одного из крупнейших промышленных центров республики.

«Я от имени правительства республики, от себя лично хочу выразить слова благодарности трудовым коллективам особой экономической зоны «Алабуга», всех предприятий муниципального образования за продуктивную работу и вклад в экономику республики и Российской Федерации», – поблагодарил глава Правительства.

Он подчеркнул, что администрации района нужно усилить поддержку малого и среднего бизнеса и способствовать их кооперации с крупными проектами. В Елабужском районе доля малого и среднего бизнеса в экономике составляет всего 15,4%, что ставит муниципалитет на 32‑е место по этому показателю.

«Это объяснимо: доля связана с высоким уровнем развития промышленности и объемами промышленного производства. Большой потенциал в этом направлении видится в сотрудничестве с резидентами ОЭЗ «Алабуга», включение в производственные цепочки которых может открыть новые бизнес-ниши для предпринимателей», – считает Песошин.

Обратил внимание Песошин на задолженность по налогам. В целом в Татарстане на начало года она составляет 12,6 млрд рублей. В Елабужском районе ее удалось снизить на 10%, однако она все еще превышает 314 млн рублей.

«Администрации муниципального района необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению погашения указанной задолженности. Это дополнительный источник для формирования программ развития инфраструктуры и социальной сферы», – отметил Песошин.

«Речной туризм – хороший ресурс для города, чтобы привлечь дополнительный турпоток»

«В последние годы мы наблюдаем устойчивый рост объемов внутреннего туризма. Существенный вклад в это вносит Елабуга, которая является историческим поселением федерального значения и одним из наиболее популярных туристических центров республики с богатым историческим, культурным и архитектурным наследием», – подчеркнул Песошин.

В 2025 году район принял более 750 тыс. туристов. Особое внимание Премьер-министр обратил на речной туризм: количество заходов туристических теплоходов превысило 254.

С 1 мая 2026 года запускается регулярное водное сообщение по маршруту Казань – Набережные Челны с промежуточными остановками в Камском Устье, Чистополе, Нижнекамске и, конечно, в Елабуге.

«Это хороший ресурс для города, чтобы привлечь дополнительный туристический поток», – отметил Алексей Песошин.

Он также выразил уверенность, что реализация проекта по созданию «Купеческого городка», о котором доложила Эльмира Туканова, позволит активнее вовлекать малый и средний бизнес в сферу гостеприимства и повысить туристический потенциал Елабуги.

«Прошу вас продолжить работу в данном направлении», – обратился Премьер-министр к Рустему Нуриеву.

«За 2025 год в коммунальных сетях зафиксировано 356 аварийных случаев»

Песошин также затронул вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Елабужском районе.

«За прошлый год через цифровые системы обратной связи от жителей города и района поступило 963 сообщения по вопросам ЖКХ, что на 22 % больше, чем в 2024 году», – сообщил он. Премьер-министр подчеркнул, что рост обращений не следует связывать напрямую с качеством ЖКХ, однако все сообщения необходимо тщательно анализировать.

Одна из наиболее актуальных проблем ЖКХ в Елабужском районе – изношенность инженерных сетей. «По данным министерства строительства республики, за 2025 год в коммунальных сетях зафиксировано 356 аварийных случаев», – сообщил Алексей Песошин.

По словам Премьер-министра, по всей республике в прошлом году по решению Правительства РТ и при поддержке Рустама Минниханова стартовала республиканская программа по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Объем капитальных вложений в совокупности с федеральной программой составил 12,6 млрд рублей, за счет которых капитально отремонтированы, реконструированы и построены более 680 км сетей. Елабужскому муниципальному району на эти цели было выделено более 230 млн рублей.

«Хочу выразить слова благодарности руководству особой экономической зоны «Алабуга», Елабужского предприятия тепловых сетей, которые также направили существенные финансовые средства в обновление коммунальных сетей города. В нынешнем году работа в этом направлении будет продолжена», – заключил Алексей Песошин.

«Вопросы жизнедеятельности трудовых мигрантов должны находиться в центре повседневного внимания»

В социальной сфере приоритетными остаются задачи здравоохранения. В Елабуге завершен капитальный ремонт здания стационара районной больницы. «При всех масштабах вложенных средств главный вопрос – нехватка кадров. Проблема кадрового дефицита в Елабужской ЦРБ остается острой», – отметил Алексей Песошин.

Он подчеркнул положительное движение в этом направлении, отметив, что на сегодняшний день потребность составляет 38 врачей и 66 средних медицинских работников. «Совсем недавно было 47%, сейчас – 61%, но это не означает, что все вопросы решены. Здесь нужно продолжать работу», – добавил он.

Премьер-министр также выразил обеспокоенность демографической ситуацией. «Несмотря на принимаемые меры, показатели рождаемости в последние годы имеют отрицательное значение. Аналогичная ситуация и в Елабужском районе», – сказал он.

В то же время глава Правительства отметил эффективность республиканских мер поддержки многодетных семей, благодаря которым за последние 12 лет их число в Татарстане выросло более чем в два раза.

«В качестве положительного примера я отмечу корпоративные практики по поддержке семейных работников вашими предприятиями: «Татнефть», «Пресс-композит», «Интерскол», «Полиматис», Елабужский мясоконсервный комбинат. Я хочу поблагодарить руководителей этих предприятий за высокую социальную ответственность. Это должно служить примером для всех», – заявил Песошин.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что масштабные инвестиционные проекты особой экономической зоны «Алабуга» требуют значительного числа трудовых ресурсов.

«При этом вопросы жизнедеятельности трудовых мигрантов, включая соблюдение ими правопорядка, должны находиться в центре повседневного внимания работодателей, правоохранительных органов и администрации муниципального района», – заявил глава Правительства.