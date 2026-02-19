Розарий, промпарк и 425 тонн помощи для СВО: Мамадышский район подвел итоги года

В Мамадыше на отчетном заседании Совета муниципального района подвели итоги 2025 года и обозначили приоритеты развития на будущее. Перед началом расширенной сессии в фойе районного Дома культуры развернулась выставка достижений местных предприятий, образовательных учреждений и организаций социальной сферы.

Экспозицию посетили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, глава района Вадим Никитин и депутат Государственной Думы Анатолий Иванов.

На стендах была представлена продукция ведущих промышленных и перерабатывающих предприятий — сырзавода, рыбзавода, кирпичного завода и других производств.

Свои наработки показали отдел образования, отдел по делам молодежи и спорту, а также Мамадышский политехнический колледж. С основным докладом об итогах социально-экономического развития выступил Вадим Никитин.

Прошедший год был ознаменован 80-летием Великой Победы. Особое внимание в докладе уделили участникам специальной военной операции. Сегодня около 600 жителей района выполняют воинский долг в зоне СВО. Двое мамадышцев удостоены звания Героя России, сотни награждены боевыми орденами и медалями.

«К сожалению, прошедший год принес нам невосполнимые потери. Мы проводили в последний путь немало героев. Вечная им память и слава! Их имена будут золотыми буквами вписаны в историю района и страны», — сказал глава, после чего зал почтил память погибших минутой молчания.

Руководитель района поблагодарил жителей за участие в гуманитарной помощи: в зону СВО, а также в города Лисичанск и Рубежное отправлено более 425 тонн грузов.

Несмотря на внешние вызовы, экономика района демонстрирует устойчивый рост. Валовый территориальный продукт в 2025 году составил 19 млрд 250 млн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.

Объем отгруженной продукции за январь–ноябрь достиг 14 млрд 212 млн рублей, по итогам года планируется довести показатель до 18,5 млрд рублей. Средняя заработная плата выросла на 23% и составила 76,2 тыс. рублей.

Промышленность показала уверенную динамику. Филиал «Азбука сыра» произвел продукции на 9 млрд рублей с ростом на 25%. Компания «Татспиртпром» увеличила объемы на 22% — до 971 млн рублей.

Мамадышский рыбзавод нарастил производство на четверть, кирпичный завод — в 2,5 раза. Промкомбинат отгрузил амуниции для бойцов СВО на 93 млн рублей. Нефтяные предприятия добыли 59 тысяч тонн нефти на сумму более 2 млрд рублей.

Особый акцент сделан на развитии промышленного парка «Вятка». Сегодня здесь зарегистрировано 22 резидента, создано 153 рабочих места, заполняемость достигла 68,8%.

Среди ключевых проектов — тепличный комплекс «Родные края ОПТ» с выпуском до 40 тысяч роз в неделю, совместный с китайскими инвесторами проект по сборке сельскохозяйственных дронов, а также производства автокомпонентов для КАМАЗ, стрейч-пленки и сэндвич-панелей.

Участник СВО Ильдар Митрофанов строит в парке цех металлоконструкций. К 2027 году резиденты планируют создать еще более 150 рабочих мест и привлечь инвестиции свыше 600 млн рублей.

В 2025 году серьезное внимание уделили закреплению кадров на селе. По муниципальной жилищной программе 11 семей получили поддержку — до 1,5 млн рублей на строительство или 750 тысяч рублей на покупку жилья. Благодаря этому в районе родились 18 детей и были трудоустроены 13 специалистов. Сейчас рассматривается объединение муниципальной программы с государственной для увеличения выплат молодым специалистам.

Поддерживаются и малые формы хозяйствования: 155 личных подсобных хозяйств получили доильные аппараты, 17 семей — субсидии на покупку нетелей и коров.

В центральной районной больнице капитально отремонтировали хозяйственный блок и инфекционное отделение, реконструировали Таканышскую врачебную амбулаторию, где появились 20 новых койко-мест и современное оборудование.

В течение года обновили 35 социальных объектов, отремонтировали 7 многоквартирных домов и благоустроили 5 дворов.

По экологическим программам очищены русла рек Беркас, Берсут и Юкачи. Районные выплаты при рождении ребенка и поддержка участников СВО дали положительный эффект — показатель рождаемости в местном ЗАГСе вырос.

В 2025 году по программам дорожного строительства построено и отремонтировано около 20 километров автомобильных дорог, возведен мост через реку Ошма. В год 80-летия Победы капитально отремонтировали одну из самых проблемных улиц города — улицу Победы.

После основного доклада слово предоставили представителям сельских поселений и предприятий. Глава Красногорского сельского поселения Валия Гиззатуллина рассказала о развитии территории, обозначила существующие проблемы и обратилась с просьбой о содействии в субсидировании выплат на приобретение жилья для молодых специалистов, работающих на селе.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Валерий Раимов стал одним из самых эмоциональных выступающих. Несмотря на тяжелейшую травму и металлические кольца вместо руки, он сумел создать устойчивое хозяйство. На личном примере фермер рассказал, как меры государственной поддержки помогают развивать дело, и призвал коллег не бояться трудностей.

Директор ООО «Арсеналгидро» Алсу Зайнуллина представила работу предприятия по производству железобетонных конструкций. Компания активно развивается и планирует расширение с созданием новых рабочих мест.

В этот же день на территории промышленного парка «Вятка» состоялось торжественное открытие специализированного розария «Floradex». В церемонии приняли участие Марат Зяббаров, Вадим Никитин и Анатолий Иванов.

Современный тепличный комплекс площадью 1,1 гектара оснащен передовыми агротехнологиями и способен производить до 40 тысяч роз еженедельно. Уже на этапе выхода на проектную мощность получен первый урожай — 25 тысяч цветов. Проект реализует уроженец Мамадышского района Ромик Палян.

Новый розарий рассматривается как пример импортозамещения в цветоводстве. Круглогодичное производство позволит выращивать российские сорта роз, созданные на основе мировых достижений селекции, и поставлять их не только в Татарстан, но и в другие регионы страны.