Турналог принес 4,4 млн рублей: Шагиахметов призвал усиливать развитие туризма в Болгаре

Фото предоставлено Мариной Зайцевой

В Болгаре прошло отчетное заседание Совета Спасского района, на котором подвели итоги социально-экономического развития территории за 2025 год и обозначили задачи на 2026-й. В работе заседания приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, депутаты Госсовета республики Александр Чубаров и Фоат Валиев, а также другие приглашенные.

С основным докладом выступил глава Спасского района Роман Исланов. Он отметил, что по итогам 2025 года район занял 42 место в рейтинге социально-экономического развития Татарстана. Объем валового территориального продукта оценивается в 9 млрд 693 млн рублей, что на 9,2 процента выше уровня 2024 года. Инвестиции превысили 2 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 104%.

Фото предоставлено Мариной Зайцевой

Фонд оплаты труда в районе достиг 2 млрд 73 млн рублей, увеличившись на 8,5%. Среднемесячная зарплата составляет 62 172 рубля, однако она по-прежнему ниже среднереспубликанской. На 1 января 2025 года в районе зарегистрировано 13 безработных при наличии 71 вакансии.

Значительную роль в экономике продолжает играть агропромышленный комплекс. В районе работают 60 сельхозформирований – по количеству крестьянских фермерских хозяйств территория лидирует в республике.

В 2025 году валовой сбор зерна составил 178 тыс. тонн: по этому показателю район занимает 4 место в Татарстане при средней урожайности 37 центнеров с гектара. Объем сельхозпродукции достиг 4,8 млрд рублей (115% к 2024 году), а выручка от реализации – 3 млрд 24 млн рублей, что на 34% больше прошлогоднего уровня.

Фото предоставлено Мариной Зайцевой

Спасский район остается лидером в республике по выращиванию технических культур – подсолнечника, сои и масличного льна. Они заняли 25 373 гектара при средней урожайности 19 центнеров с гектара. В структуре выручки 86% приходится на растениеводство и 14% – на животноводство. Средняя зарплата в отрасли составляет 48 700 рублей.

Малый и средний бизнес формирует 40% валового территориального продукта. В районе зарегистрировано 346 субъектов МСП (281 индивидуальный предприниматель и 65 юридических лиц) и 1 328 самозанятых.

Фото предоставлено Мариной Зайцевой

Одним из ключевых направлений развития остается туризм. Главная точка притяжения – Болгарский музей-заповедник. В 2025 году район посетили 736 тыс. туристов: прибыли 292 скоростных судна «Метеор», 164 теплохода и 2 036 автобусов. Несмотря на снижение турпотока по сравнению с 2024 годом, власти рассчитывают на рост за счет туров выходного дня и событийного туризма.

В районе работают 11 средств размещения на 1 670 мест. Развивается гостиничный комплекс «Кол-Гали», завершено строительство отеля «Ибн Фадлан» на 100 мест, его открытие планируется к началу туристического сезона. С 1 января 2025 года введен туристический налог: в бюджет уже поступило 4,4 млн рублей.

Часть средств направлена на строительство тротуара по улице Малая Садовая, остальные пойдут на развитие туристической инфраструктуры. В районе также действуют 21 объект общественного питания на 214 посадочных мест.

Фото предоставлено Мариной Зайцевой

Продолжается реализация инвестиционных проектов. Резиденты частного промышленного парка «Болгар» наращивают производство, в том числе развивается изготовление сувенирной продукции. Начата работа по созданию промышленных парков в селах Антоновка и Красная Слобода. ООО «Агрофирма 16» запустило цех по переработке мяса и фирменный магазин в Болгаре, выпустив в 2025 году продукции на 42 млн рублей.

Предприниматель Азат Усманов в селе Каюки расширяет производство щепы, востребованной в Татарстане и соседних регионах. Оборот розничной торговли достиг 2 млрд 930 млн рублей, увеличившись на 9,7%.

Фото предоставлено Мариной Зайцевой

В рамках национальных и республиканских программ в 2025 году введено 4 132 кв. метра жилья, отремонтированы три многоквартирных дома, модернизирован Центр занятости, проведен ремонт пищеблока школы №2. В общежитии техникума капитально отремонтированы этажи и спортзал, построена универсальная спортивная площадка.

В Никольском завершен ремонт гидротехнического сооружения через реку Бездна, в Болгаре начато строительство стадиона. По программе модернизации коммунальной инфраструктуры реконструированы сети водоснабжения в селе Чэчэкле и теплоснабжения в Болгаре. Всего на строительство и капремонт освоено 487 млн рублей.

Фото предоставлено Мариной Зайцевой

На дорожные работы направлено более 357 млн рублей. В Болгаре приведено в нормативное состояние 5,6 км улиц, еще 3,3 км отремонтировано в ряде сел. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» капитально отремонтированы участки дорог Ким–Кузнечиха–Лесная Хмелевка (1,2 км) и Болгар–Танкеевка (2 км), а также дорога Болгар–Ржавец (2,6 км).

В образовательной сфере в 16 детских садах воспитываются 497 детей, очередности нет. В школах обучаются 1 682 ученика. Среднее профессиональное образование можно получить в Спасском техникуме отраслевых технологий, который сотрудничает с гостиничным бизнесом района. На территории работает Болгарская исламская академия, в 2024–2025 учебном году подготовившая 28 выпускников.

Фото предоставлено Мариной Зайцевой

Отдельное внимание уделяется поддержке военнослужащих. Около 300 жителей района находятся в зоне специальной военной операции, в 2025 году туда отправились 78 добровольцев. Семьям участников СВО предоставляются льготы на питание, образование и дополнительное обучение детей. На гуманитарную помощь бойцам и жителям городов Рубежное и Лисичанск направлено 87 млн рублей: в зону СВО отправлены 36 автомобилей, 25 мотоциклов, 33 квадрокоптера, 106 генераторов и более 1 350 маскировочных сетей.

Подводя итоги заседания, Шагиахметов подчеркнул необходимость усилить работу в животноводстве.

«Ваши неплохие результаты в области земледелия должны стать стимулом для усовершенствования и усиленной работы в животноводстве. Есть резервы для развития по валовому суточному сбору молока. Нужно наращивать поголовье дойного стада, несмотря на то, что сегодня не совсем благоприятные цены установлены на молоко. Мы надеемся, что эта ситуация временная, и соответственно, цена на молоко стабилизируется. Активнее работайте с населением по развитию личных подсобных хозяйств. Тем более у вас есть опыт, а в республике у нас есть хорошие показательные примеры», – отметил министр.

Фото предоставлено Мариной Зайцевой

Также Мидхат Шагиахметов поручил развивать направления туристической отрасли.

«Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Болгарский музей-заповедник – это тот самый фундамент, который создает в Спасском районе основу для дальнейшего развития этого направления. Болгарский музей-заповедник – это бренд не только вашего района, но и республики в целом. Потому мы должны больше внимания уделять развитию этой территории», – призвал глава ведомства.

Фото предоставлено Мариной Зайцевой

«Некоторые предложения, в частности по движению моторных лодок в акватории Волги, требуют решения на федеральном уровне. В этой связи нам важно найти определенный баланс: чтобы и природу сохранить, и обеспечить развитие туризма. Тем более, что развитие туризма влияет на занятость в районе, на доходы жителей, обеспечивает развитие ниши среднего и малого бизнеса», – добавил Шагиахметов.