Средняя зарплата в Верхнеуслонском районе составила 202 тыс. рублей

Средняя заработная плата по итогам прошлого года в Верхнеуслонском районе составила 202 тыс. рублей, при этом размер денежного дохода на душу населения превышает 75 тыс. рублей.

На заседании Совета Верхнеуслонского муниципального района подвели итоги социально-экономического развития территории за 2025 год. В работе сессии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и депутат Госсовета республики Айрат Зарипов. С основным докладом выступил глава района Евгений Варакин.

Перед началом заседания участники возложили цветы к отреставрированному монументу Победы в Великой Отечественной войне, где в 2025 году спустя более 30 лет после установки памятника был зажжен Вечный огонь. Память погибших почтили минутой молчания.

По данным главы района, по итогам третьего квартала 2025 года муниципалитет занял третье место в республиканском рейтинге социально-экономического развития. Совокупный валовый территориальный продукт достиг 50,3 млрд рублей, что на 5,7% выше уровня 2024 года. Индекс роста промышленного производства составил 102%. Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 16,8 млрд рублей.

В районе зарегистрировано 1182 субъекта малого и среднего бизнеса, работающих практически во всех отраслях экономики, включая сельское хозяйство. По словам Варакина, развитие крупных проектов должно обеспечить создание не менее 4 тыс. рабочих мест. В числе таких проектов – строящийся индустриальный парк «М-7 Услон», о перспективах которого на сессии доложил его руководитель.

Отдельное внимание в докладе было уделено реализации федеральных и республиканских программ. В 2025 году район участвовал в 16 программах Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и в 5 программах Минтранса республики. На капитальный ремонт местных дорог направлено 291 млн рублей при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Общий объем инвестиций по реализованным программам составил порядка 1,5 млрд рублей.

Глава района также представил итоги года в сельском хозяйстве, культуре, спорте и здравоохранении, отдельно остановившись на поддержке участников специальной военной операции и их семей. С начала СВО из района отправлено 42 гуманитарных конвоя, общий объем помощи составил порядка 175 млн рублей. Средства направлены на обеспечение военнослужащих и поддержку городов Лисичанск и Рубежное.

Шайхутдинов назвал поддержку СВО одной из приоритетных задач на 2026 год. Среди других направлений он обозначил повышение собираемости налоговой задолженности, укрепление экономического потенциала муниципалитета и развитие здравоохранения с акцентом на демографию.

Подводя итоги года, Варакин отметил необходимость дальнейшей работы по повышению качества жизни населения, решению проблем водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства, расширению участия в федеральных и республиканских программах, развитию образования, спорта и сохранению культурного наследия.

Глава района поблагодарил руководство республики и депутатский корпус за поддержку и подчеркнул важность эффективного взаимодействия всех уровней власти для достижения поставленных целей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя зарплата в Елабуге выросла до 209 тысяч рублей.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого