«Глэмпинг на реке Ик откроется в этом году»: глава Муслюмово доложил о проектах района

Фото предоставлено Фаридой Гайнутдиновой

В Муслюмовском районе прошла отчетная сессия Совета муниципального района, на которой подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год и определили задачи на 2026-й. В работе сессии принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Перед началом заседания он посетил кабинет татарского языка и музей в Муслюмовской средней школе имени Г. Тукая, возложил цветы к бюсту Мусы Джалиля и познакомился с работой школьного детского театра «Асылташ». Гость высоко оценил искренность и эмоциональность игры юных артистов.

С основным докладом на VI сессии Совета выступил глава района Альберт Хузин. По итогам 2025 года объем валового территориального продукта составил 12,6 млрд рублей, что на 9% больше уровня 2024 года. Индекс промышленного производства достиг 108,5%. Объем выполненных работ и оказанных услуг за год равен 6,3 млрд рублей. Из общего объема промышленной продукции 4 млрд рублей приходится на сельское хозяйство.

Фото предоставлено Фаридой Гайнутдиновой

Якорным промышленным предприятием района глава назвал производственную компанию «Агромастер», которая в прошлом году реализовала продукции более чем на 2 млрд рублей. В районе зарегистрировано 511 субъектов предпринимательства: 417 индивидуальных предпринимателей и 94 юридических лица. В этом секторе заняты 2 302 человека.

Отдельно были приведены примеры инвестиционных проектов. На берегу реки Ик началось строительство глэмпинга с отапливаемым бассейном с объемом инвестиций 96 млн рублей. Уже введены в эксплуатацию четыре гостевых дома и баня. На территории бывшего асфальтового завода построен бетонный завод.

Агрофирма «Родные края» возвела завод по переработке технической конопли. «В настоящее время завод работает в тестовом режиме. Объемов произведенного агрофирмой сырья хватит для работы предприятия до следующего урожая», – отметил Альберт Хузин. Стоимость проекта составила 100 млн рублей.

Фото предоставлено Фаридой Гайнутдиновой

Муслюмовский район сохраняет статус аграрного. Здесь работают четыре крупных инвестора, действуют 52 крестьянско-фермерских хозяйства, из них 17 занимаются птицеводством. Годовой объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 5,7 млрд рублей.

«Благодаря внедрению новых технологий, постоянному обновлению техники и вводу в строй новых элеваторов в районе значительно увеличились посевные площади под технические культуры, и сегодня они составляют 38% от общей площади. В районе заложена прочная основа для будущего урожая. В этом году озимые культуры были посеяны на площади 13 тысяч гектаров, их состояние оценивается как хорошее. Все запланированные площади были обработаны сразу после уборки урожая комбайнами. С учетом этого мы надеемся, что и в этом году показатели растениеводства будут высокими», – сообщил глава района Альберт Хузин.

Фото предоставлено Фаридой Гайнутдиновой

В докладе также был дан анализ работы в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта.

На сессии прозвучали дополнительные выступления. Руководитель общественной организации ветеранов боевых действий района Данил Гусманов рассказал о деятельности объединения.

«Общественная организация ветеранов боевых действий Муслюмовского района объединяет 132 человека. На территории Республики Афганистан прошли воинскую службу 128 ребят, шестеро из них погибли. Более 30 человек из числа вернувшихся ушли из жизни из-за ранений, полученных на войне, душевных травм и различных заболеваний. На сегодняшний день в районе проживают 46 афганцев и 86 ветеранов, принимавших участие в боевых действиях в Чечне. Ветераны боевых действий вносят достойный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы участвуем во встречах, проходящих в школах, музеях, библиотеках, сельских клубах. С удовольствием принимаем и приглашения в детские сады», – рассказал он.

Фото предоставлено Фаридой Гайнутдиновой

Директор Муслюмовского краеведческого музея Назиля Бадертдинова подчеркнула значение музея для патриотического воспитания.

«Мероприятия, проводимые в музее, направлены на воспитание патриотизма, гордости за наших героических земляков, уважения к ветеранам войны и труженикам тыла. В преддверии 75-летия Великой Победы мы открыли зал Воинской славы «Дом героев», посвященный истории Великой Отечественной войны. В прошлом году к 80-летию Великой Победы был открыт зал «Память». В новом зале создана экспозиция, посвященная участникам локальных войн и специальной военной операции. Научный сотрудник нашего музея Равиль Тимкин, обобщив результаты работы с населением, подготовил третий том книги «Сквозь огненные годы». В нем собраны воспоминания фронтовиков, ветеранов тыла и детей войны», – поделилась она.

Фото предоставлено Фаридой Гайнутдиновой

Подводя итоги, Василь Шайхразиев дал положительную оценку работе района.

«Вы достигли высоких показателей не только в районе, но и в масштабах России и Татарстана. Эти показатели являются фундаментом нашего будущего. Если народ активен, умеет работать, то и жизнь свою строит достойно. Сравнивая вчерашний день с сегодняшним, желаю муслюмовцам двигаться вперед с теми прекрасными успехами, которые были достигнуты. Я верю, что 2026 год станет для района успешным», – сказал Василь Шайхразиев.

Сессия завершилась награждением. Передовикам различных отраслей были вручены почетные звания, нагрудные знаки, Почетные грамоты и Благодарственные письма Государственного Совета Татарстана, Совета Ассоциации муниципальных образований, Всемирного конгресса татар и главы района.

Фото предоставлено Фаридой Гайнутдиновой