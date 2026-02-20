«Имеется потенциал»: Новошешминский район занял 11-е место в рейтинге РТ

На отчетном заседании Совета Новошешминского муниципального района подвели итоги 2025 года и определили задачи на 2026-й. С основным докладом выступил глава района Егор Тарнавский. В работе заседания приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Тимур Галеев и другие.

Перед началом заседания делегация осмотрела выставку в фойе районного Дома культуры, после чего участникам показали документальный фильм о социально-экономическом развитии территории. Затем Егор Тарнавский представил подробный отчет о работе района.

В общем рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов республики Новошешминский район занимает 11-е место. Объем валового территориального продукта за 2025 год достиг 37 млрд рублей, что составляет 105% к уровню 2024 года. Ключевым сектором экономики остается нефтяная отрасль, где заняты более тысячи человек. За год нефтяные компании добыли 1,4 млн тонн нефти.

Стабильные результаты показывает Новошешминский участок ООО «Алексеевскдорстрой»: за год там выполнено работ более чем на 1 млрд рублей. Важную роль в экономике играет и сельское хозяйство. В отрасли трудятся около 400 человек, а объем произведенной продукции по итогам 2025 года составил 4,5 млрд рублей.

Средняя заработная плата сельских работников выросла на 11% и достигла 52 тыс. рублей. При этом показатель пока остается ниже среднереспубликанского.

Малый и средний бизнес в районе представлен 340 субъектами, где заняты 1417 человек. По словам главы района, в этой сфере необходимы более эффективные подходы к вовлечению предпринимателей в государственные меры поддержки.

В докладе также были подробно рассмотрены вопросы строительства, работы учреждений образования, культуры и спорта.

Отдельно отмечены мужество участников специальной военной операции и поддержка, которую им оказывают жители района.

В обсуждении доклада приняли участие глава Утяшкинского сельского поселения Альмира Низмутдинова и технический директор ООО «Шешмаойл» Сергей Миронов.

В своем выступлении Марат Зяббаров рассказал о текущем социально-экономическом положении Татарстана и о помощи участникам СВО, в которую вносят вклад и жители Новошешминского района.

«Отрадно, что ваш район преображается и вносит свой вклад в развитие экономики республики, – отметил министр. – Вам нужно улучшить показатели в животноводстве, активно используя новые технологии и меры поддержки, а также по дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса. Для этого у новошешминцев достаточно резервов».

Он поблагодарил жителей района за добросовестный труд во всех сферах и выразил уверенность, что муниципалитет успешно выполнит поставленные задачи.

В завершение заседания состоялась церемония награждения. Орденом Мужества и медалью Жукова посмертно наградили участников СВО Ильсура Фахрутдинова и Алмаза Мусина. Государственные награды были переданы матери Ильсура Гулие Фахрутдиновой и отцу Алмаза Фанису Мусину.

Медаль «100 лет образования ТАССР» вручили Гумеру Сулейманову. Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия России получил заместитель руководителя ООО «Закрома» Ильдар Хабибуллин.

Благодарности Кабинета Министров Татарстана вручены главе Чебоксарского сельского поселения Марине Гурьяновой, секретарю Буревестниковского сельского поселения Ольге Мухановой и водителю «Алексеевскдорстрой» Сергею Пигашеву.

Благодарственные письма главы района получили участники СВО Ришат Кабиров, Алексей Лазарев, Вячеслав Павлухин, Андрей Фокеев, Сайдаш Шакиров, а также волонтеры Семен Камаев, Раиль Фагизов и Ирина Михайлова.

Материал подготовлен при участии Азата Мусина.