Минниханов – Фаттахову: «К юбилею Бугульмы нужно определить первоочередные задачи»

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов сегодня впервые в статусе официального руководителя муниципалитета провел отчетную сессию. Он поделился видением развития города и района на ближайшие пять лет и попросил Минниханова поддержать подготовку к 250-летию города. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © rais.tatarstan.ru

В ДНР и ЛНР из Бугульмы отправили технику для бойцов СВО

Перед началом сессии на площади перед Дворцом молодежи Раис РТ Рустам Минниханов вместе с главой Бугульминского района Дамиром Фаттаховым приняли участие в отправке груза, предназначенного для бойцов из Татарстана в зоне СВО.

В фуры погрузили 22 тонны: автомобили «Нива», квадрокоптеры, мотоциклы, строительные материалы, радиостанции, генераторы, покрышки, бензопилы, моноколеса, печки и именные посылки.

Системная работа по сбору и отправке гуманитарной помощи в Бугульме ведется с 2022 года: пункты сбора приняли почти 600 тонн добровольной помощи, а в ДНР и ЛНР организовано 138 отправок гуманитарного груза.

Дамир Фаттахов Фото: © rais.tatarstan.ru

Дороги и спортивные объекты к юбилею

В 2031 году Бугульма отметит 250 лет со дня основания. Идею провести масштабные торжества Рустам Минниханов поддержал еще в прошлом году. В декабре прошло первое заседание оргкомитета по подготовке юбилея. Его провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Я не единожды говорил о том, что будущий юбилей для Бугульмы – это то, чем когда-то стала Универсиада для Казани, – событие, которое разделило жизнь города на до и после и вывело его на совершенно новый уровень. Мы просим поддержать принятие пятилетней программы, благодаря которой Бугульма сможет стать сильной опорной территорией, как ее на днях назвал Олег Владимирович Коробченко (министр промышленности и торговли, – прим. Т-и), промышленным форпостом на юго-востоке Татарстана», – отметил Дамир Фаттахов.

Особое внимание Фаттахов уделил развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. В прошлом году благодаря поддержке Раиса РТ район получил дополнительные 250 млн рублей на ремонт дорог.

«Честно говоря, даже в народе это символично прозвали как «250 миллионов – к 250-летию». Уважаемый Рустам Нургалиевич, просим вас в рамках пятилетней подготовки к юбилею так же ежегодно поддерживать нас в этом объеме», – отметил глава района.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

Среди приоритетов в транспортной сфере – развитие инфраструктуры аэропорта (вторая взлетная полоса) с возможностью приема высокотоннажных воздушных судов и завершение строительства трассы Шали – Бавлы.

В части городских проектов среди наиболее важных Фаттахов назвал реконструкцию стадиона «Энергетик», которому уже 70 лет. «По просьбе жителей в прошлом году мы возобновили традицию проведения Дня города на стадионе – и очевидно, что главные юбилейные мероприятия также будут проходить именно здесь», – отметил Дамир Фаттахов.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

По его словам, кроме обновления поля и трибуны рядом можно было бы построить крытый легкоатлетический манеж. Такой проект вместе с Минспорта РТ уже прорабатывается.

Требует капитального ремонта и Дом техники, построенный в 1967 году. Для нескольких поколений бугульминцев он стал настоящим культурным центром.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

«Карабашское море», Воздвиженская ярмарка и ремонт Музея Ярослава Гашека

Фаттахов заявил, что Бугульме «принципиально нужны по-настоящему прорывные проекты». Одним из таких он считает туристско-рекреационный комплекс «Карабашское море». Здесь уже выделено 38 участков для инвесторов, которые готовы вложить 7,2 млрд рублей. Это позволит создать почти 1,9 тысячи мест для отдыха и новые рабочие места.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

«При этом «Карабашское море» должно работать в связке с городом: люди, которые приедут отдыхать, захотят открыть для себя и Бугульму», – добавил он.

Более 80% выпускников Бугульмы уезжают получать высшее образование в столичные вузы, Казань, Самару и Оренбург из-за отсутствия очного филиала. Дамир Фаттахов сообщил, что вместе с ректором КНИТУ Юрием Казаковым и его командой формируется план развития очного филиала КНИТУ-КХТИ в Бугульме.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

В двух школах Бугульмы строят дополнительные корпуса. Площадь учебных заведений практически удвоится, и дети смогут учиться в одну смену.

Фаттахов напомнил, что Бугульма исторически была торговым городом – еще в XIX веке она прославилась купеческой Воздвиженской ярмаркой. «В этом году планируем ее возродить и провести в июне как живую городскую традицию в современном прочтении», – поделился глава планами.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

Идет работа и по приданию второго дыханию объектам культурного наследия. В прошлом году утвердили механизм реализации памятников архитектуры за один рубль – два объекта уже обрели инвесторов. Еще три объекта ждут меценатов.

Кроме того, разрабатывается проект капитального ремонта единственного в стране музея Ярослава Гашека.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

Показатели экономики

Говоря об экономических показателях, Фаттахов отметил, что промышленность и сельское хозяйство остаются ключевыми направлениями экономики района. В аграрном секторе занято около 1,5 тыс. человек, работают как крупные компании («Эконива», «Август Агро», «Самарский бройлер»), так и семейные подворья. В 2025 году в сельское хозяйство вложено 4,2 млрд рублей, что обеспечило рост производства на 20% и общий объем продукции почти 6,4 млрд рублей. В отрасли развивается научная и технологическая база, обновляется техника и кадровый состав.

Малый и средний бизнес также демонстрирует рост: за год появилось 166 новых предприятий, доля МСП в экономике – 12%. Государственная поддержка позволила 8 предпринимателям получить 68 млн рублей по республиканским программам, еще 39 – почти 326 млн рублей из федерального бюджета.

Фото: © rais.tatarstan.ru

В промышленности основу составляют «ТНГ-Групп» и Бугульминский механический завод. «Мастер Кляйн» и TRIS производят малотоннажную химию. А Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1 обеспечивает 5% потребности страны в гречневой крупе.

Вместе с тем по итогам прошлого года индекс промышленного производства района составил 60%. Снижение связано с санкциями и падением выручки на системообразующих предприятиях. Для поддержки отрасли создан совет директоров компаний, разрабатывающий стратегию развития промышленности.

Инвестиционные проекты продолжают выполняться: SILBERG запускает производство светопрозрачных конструкций на 100 млн рублей с 70 рабочими местами, Rostic’s строит ресторан быстрого питания за 150 млн рублей, а гостиница «Бугульма», закрытая по решению суда из-за аварийности, после реконструкции на 400 млн рублей станет современным гостинично-развлекательным комплексом.

Развиваются и промышленные парки: «Советский» объединяет 7 резидентов при заполнении 74%. Готовятся новые площадки для производства изделий из переработанного пластика и модернизации железнодорожных локомотивов, что создает перспективный производственно-логистический комплекс.

Фото: © rais.tatarstan.ru

«Важно определить первоочередные задачи»

Выступая на сессии, Рустам Минниханов отметил, что Бугульминский район остается одним из опорных центров Татарстана, однако при планировании дальнейшего развития необходимо учитывать текущие экономические условия.

«Конечно, вопросы, которые сегодня прозвучали, имеют большое значение. Но мы должны понимать, что сейчас идет специальная военная операция и у республики есть серьезные обязательства – по поддержке контрактников, бойцов и их семей. Хочу поблагодарить ваши предприятия и должностных лиц, которые активно помогают участникам СВО», – отметил Минниханов.

Он отметил, что озвученные потребности главой Бугульмы требуют подготовки программы с учетом реальных возможностей.

«Важно определить первоочередные задачи. Мы внимательно все рассмотрим и, прежде всего, должны понять, какие вопросы необходимо решить к юбилею города», – резюмировал Раис республики.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

«Снижение индекса промпроизводства настораживает»

Минниханов напомнил, что валовой региональный продукт республики по итогам года составил 5,73 трлн рублей (рост на 2,9%), объем промышленной продукции – 6,035 трлн рублей (9,9%), инвестиции в основной капитал превысили 600 млрд рублей.

«Это позволило нам отремонтировать и построить 3 910 социальных объектов, ввести 3,5 млн квадратных метров жилья и обновить почти 2 тыс. километров дорог», – сказал он.

На этом фоне особенно тревожным Минниханов назвал снижение индекса промышленного производства в Бугульминском районе до 60%. «Это очень настораживает», – отметил Раис РТ.

По его словам, ситуация связана с положением системообразующих предприятий и требует срочных решений по их поддержке.

Минниханов озвучил и другие показатели района. Валовой территориальный продукт – 92,6%, объем отгруженной продукции собственного производства – 26,3 млрд рублей.

Отдельно Раис указал на внутренние резервы района. По его мнению, слабо используется механизм самообложения граждан. При этом выросла налоговая задолженность на 118 млн рублей. А долю малого и среднего бизнеса – около 12% при среднем республиканском уровне 24,3% – он считает низкой. «Для крупного промышленного центра одного парка с семью резидентами явно недостаточно. В Бугульме народ творческий и всего один промышленный парк!» – подчеркнул он.

При этом Минниханов положительно оценил успехи агропромышленного комплекса: район вышел на производство 130 тонн молока в сутки и демонстрирует устойчивый рост благодаря крупным инвесторам.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

Проблемы общественного транспорта и кадровый дефицит в здравоохранении

Значительную часть выступления Раис посвятил вопросам качества жизни. Он сообщил, что за год поступило около 3 тыс. обращений по теме ЖКХ, и подчеркнул важность участия района в программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

«На эти цели республика ежегодно направляет порядка 10 млрд рублей, и необходимо максимально использовать эти возможности. Эту тему нужно держать на постоянном контроле. При этом ресурсоснабжающие организации должны наводить порядок не только за счет бюджетных средств, но и за счет собственных инвестпрограмм», – отметил он.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

Говоря о социальной сфере, Раис обратил внимание на проблемы общественного транспорта и кадровый дефицит в здравоохранении.

«В 2024 году закупили автобусы («ПАЗы», – прим. Т-и), а половина из них на рейсы не выходит. В Набережных Челнах тоже была сложная ситуация, но они сейчас ее выправляют. Бугульма, я думал, что после получения новых автобусов ситуация у вас стабилизировалась, однако даже они не ходят», – сказал Минниханов.

Он призвал не искать виноватых, а как минимум взять и отремонтировать технику.

Слайд презентации, предоставлено пресс-службой Бугульминского района

«Укомплектованность врачами составляет всего 47%»

Рустам Минниханов выразил обеспокоенность состоянием системы здравоохранения и демографии в Бугульме. Он отметил, что укомплектованность врачами составляет всего 47%. По словам руководителя, республика готова вкладываться в отрасль, выделять гранты и поддерживать решение жилищных вопросов для специалистов.

Кроме того, он указал на демографическую убыль в районе – 687 человек за год. Минниханов подчеркнул необходимость дополнительных инициатив для поддержки семей и поощрения рождаемости.

В качестве примера руководитель республики привел положительный опыт бугульминских компаний, мотивирующих сотрудников при появлении ребенка. «Это очень позитивно, этот опыт надо поощрять», – сказал Раис РТ.

Фото: © rais.tatarstan.ru

«Система образования в Бугульме всегда была образцовой»

Рустам Минниханов оценил и поддержал строительство двух новых корпусов к школам в Бугульме, которые планируется открыть 1 сентября 2026 года, а также создание очного филиала КНИТУ.

«Система образования в Бугульме всегда была образцовой. Здесь очень серьезные педагогические кадры – это ваше большое достижение. И было ваше обращение по поводу двух корпусов к школам в этом году. Минстрой здесь, да? Подрядчик есть, все есть. Мы успеем к 1 сентября? Успеем, да. Это очень позитивно», – обратился Раис Татарстана к Фаттахову.

Он подчеркнул, что опыт Альметьевска показывает, как грамотная работа с образовательными проектами повышает привлекательность региона для молодежи.

«За счет Высшей школы нефти Альметьевск стал не только оставлять, а уже и привлекать молодежь. Я считаю, что вместе с Казаковым важно создать такую же систему в Бугульме, чтобы молодежь оставалась, училась и понимала свои перспективы. К этой теме мы тоже подключимся и будем поддерживать», – сказал Рустам Минниханов.

В финале сессии Рустам Минниханов вручил государственные награды отличившимся бугульминцам и семьям участников СВО.