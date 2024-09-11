«По глазам все пойму»: фотопроект «Жена героя» в РТ отснял полтысячи жен и матерей бойцов

Порядка пятисот снимков отсняли татарстанские активисты фотопроектов «Жена героя», «Мать героя» и «Дети героев». На этих трогательных кадрах можно увидеть пронзительные взгляды, в которых смешались чувства скорби и гордостию

Возглавила фотопроект ветеран боевых действий, полпред «Союза офицерских жен и семей» Республика Татарстан Оксана Бородина. Она год назад ушла со службы и активно занялась общественной жизнью. Помимо фотопроектов, она организовала съемки фильма «Тихий тыл», готовит книгу об участниках СВО. Помимо этого, Оксана Бородина успевает собирать гуманитарный груз и организовывать общественные мероприятия. При ее участии в музее Великой Отечественной войны в казанском Кремле был открыт уголок памяти участников СВО, где представлены форма, медали и другие личные вещи десяти бойцов из Татарстана. Однако главная цель Оксаны Бородиной – поддержка семей военных.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я стараюсь всех объединить, всех познакомить, чтобы все держались друг за друга. Наш круг общения не замыкается, мы всем рады», – говорит она.

Всероссийский проект «Жена героя» был запущен осенью 2022 года, и Оксана решила участвовать в нем, привлекая других жен военнослужащих. Их инициативу поддержали Министерство культуры и правительство республики. Проект не требует финансовых затрат: фотографы, визажисты и другие специалисты, необходимые для проведения фотосессий, работают на добровольных началах.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Фотограф Сергей Красиков поддержал проект одним из первых. Сначала он согласился провести пробную фотосессию, рассказывает Оксана.

«Он сказал: “Мне нужны глаза, по глазам я все пойму”. Альбина Шамгунова стала первой моделью, ее муж погиб на СВО. Когда она дотрагивалась до кителя мужа во время съемки, ее трясло, а глаза наполнялись слезами. Фотограф сделал первые кадры, потом опустил фотоаппарат и решил, что не возьмет с нас ни копейки», – вспоминает она.

Сергей Красиков целый год поддерживал женщин военнослужащих на всех мероприятиях проекта. Он стал для них надежным сильным плечом, на которое можно было опереться в трудную минуту. Благодаря ему участницы получили хороший старт, однако продолжить сотрудничество не удалось. Сергей Красиков ушел из жизни в январе 2024 года.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы не знали, что он болел, он никогда не жаловался. В декабре Сергей проводил фотосессию и было видно, что он очень слаб, но он не разрешал себя жалеть. С его смертью я потеряла надежного друга и поддержку. Его супруга, Ольга Игнатьева, тоже фотограф, тяжело пережила потерю, долгое время она не могла войти в его студию, взять его фотоаппарат. Я понимала, что ей тяжело, но решилась и попросила ее продолжить дело мужа. Она согласилась. У нее получаются невероятно трогательные и глубокие снимки», – рассказала Оксана Бородина.

Ольга Игнатьева поделилась, что для нее важно передать через снимок отношения между людьми.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Если человек приходит один и приносит с собой фотографию, китель или ордена, моя задача показать заботу и любовь, семейные ценности. Если приходит семья, на фотографии их надо объединить, подчеркнуть отношения между ними», – рассказала она.

Ольга старается оставлять самые трогательные кадры напоследок.

«Если случается, что женщина заплакала, я стараюсь завершить на этом фотосессию. Сначала делаю постановочные кадры и в конце уже самые душещипательные, когда человек сам переживает свои эмоции», - отметила фотограф.

Участницы проекта с волнением ожидали своей очереди на грим. Визажист Лилия ждет возвращения своего мужа с фронта. Она призналась, что ее радость заключается в том, когда женщины смотрят на свое отражение в зеркале и улыбаются.

Алсу Зайнуллина — жена погибшего офицера. Она уже давно снялась в проекте, а сегодня привела на фотосессию старшую дочь, 15-летнюю Милану.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Так я решила увековечить память о своем погибшем папе, он для меня герой. Я очень горжусь им. В школе висит его портрет, и все знают, что я дочь Героя. Вместе с одноклассниками мы пишем письма участникам СВО, в этих письмах я пишу о своем папе и желаю бойцам, чтобы они вернулись домой живыми», – поделилась она. Девочка ждет снимок с нетерпением и планирует повесить портрет к себе в комнату.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня на фотосессию пришла и Гузель со своими детьми: 12-летней Викторией и 17-летним Данилом. Они приехали из Зеленодольска.

«Мы - семья героя. Наш папа погиб в декабре 2023 года, посмертно был награжден орденом Мужества. Его позывной Добрый. Он был мобилизован, не стал прятаться, сказал, что нужно защищать страну. Он у нас патриот, продолжил дело своего деда, участника Великой Отечественной войны, который дошел до Берлина», - рассказала Гузель.

Женщина стойко держалась всю фотосессию, также, как и ее дети. Их глубокий взгляд говорил о многом – в глазах читались одновременно боль и гордость за отца.

Сын погибшего военного на вопрос о том, последует ли примеру прадеда и отца, отметил по-военному четко. «Если будет нужно, то конечно», – сказал юноша.

Марина — жена добровольца. Ее муж ушел на фронт в июле 2022 года, оставив службу в МВД.

«Сначала он подписал контракт с ЧВК, сейчас служит в Минобороны. Это его право и его выбор, я приняла его решение и отпустила без слез. Сегодня я пришла на фотосессию с дочкой, ей шесть лет», – говорит она.

Мама нарядила девочку в военную форму, на грудь повесила папины медали – но все не поместились. Остальные награды она держала в руках во время фотосессии. В настоящее время муж Марины продолжает службу и находится на СВО. В том, что он вернется с победой, она даже не сомневается.

Лейсан — жена мобилизованного. Она с волнением ждала своей очереди на фотосессию, с особым теплом держа в руках форму мужа.

«Мне подруга предложила принять участие в проекте. Не раздумывая, я согласилась, пусть у него наград пока не так много, но все равно я считаю себя женой героя», – улыбнулась она.

Фото из семейного архива Абрамовых

Марина Абрамова потеряла на СВО сына. Сейчас она активно принимает участие в общественной жизни «Союза офицерских жен», собирает гуманитарную помощь, ездит на встречу с другими родственниками военнослужащих.



«Я забочусь о ребятах, которые служат на СВО. Они — сила России. Когда я помогаю им, я сама заряжаюсь энергией, мне становится спокойно», – объяснила она.

Оксана Бородина добавила, что будет заниматься фотопроектами до тех пор, пока будут желающие принять в нем участие, а их на сегодняшний день не становится меньше.