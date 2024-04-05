«Защищал Родину, чтобы мы жили спокойно»: мать мобилизованного рассказала, каким он был

Иван Абрамов был призван по мобилизации осенью 2022 года

Фото: из семейного архива Абрамовых

Сына и мужа не стало с разницей в четыре дня

Иван Абрамов был призван по мобилизации осенью 2022 года. Не дождавшись, когда придет повестка, он сам пошел в военкомат, чтобы узнать, нет ли его в списках. В итоге он отправился в зону СВО в качестве гранатометчика. От своих родных он многое скрывал – видимо, предполагает мать Ивана, не хотел их расстраивать. Именно поэтому они до сих пор не знают, в каком населенном пункте он погиб.

В этом году, 30 марта, Ивану исполнилось бы 38 лет. Мы встретились с мамой бойца, Мариной Абрамовой, как раз накануне этой даты.

«Завтра у Ванечки земной день рождения, сейчас пойду в храм, закажу обедню... и мужу, и сыну», – начала свой рассказ Марина Абрамова.

Марина Абрамова: «Завтра у Ванечки земной день рождения, сейчас пойду в храм, закажу обедню... и мужу, и сыну» Фото: из семейного архива Абрамовых

Так случилось, что супруга и сына Марины Абрамовой не стало с разницей в четыре дня. Эта сильная женщина достойно перенесла потерю.

«Муж болел, у него была онкология. Сразу после всех этих событий меня пригласили к психологу в фонд “Защитники Отечества”, но уже после первой беседы мне сказали, что я справлюсь сама. Я очень обрадовалась, что мне не придется никуда ходить», – вспоминает Марина Абрамова.

«Стать мастером спорта в 17 лет – большое достижение и серьезный труд»

Мать Ивана, действительно, держится очень хорошо, за время нашего разговора она лишь раз дала волю эмоциям и проронила пару слезинок. Она регулярно ходит в храм, говорит, что именно вера стала ее утешением.

«Люди могут меня только поддержать, а держать себя могу только я сама. Я это прекрасно понимаю, поэтому не сдаюсь», – говорит Марина Михайловна.

Дома женщина оформила уголок в память о сыне Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Дома женщина оформила уголок в память о сыне – там и ее фото, сделанное благодаря проекту «Мать героя», фуражка сына, его портрет и орден Мужества, которым он был награжден посмертно.

«Иван родился в Казани. В 1993 году он пошел в первый класс в школу №34, учился в спортивном классе. В 2002 году ему исполнилось 17 лет, и он уже стал мастером спорта по фехтованию, вошел в сборную России. Пять лет он прожил в Москве, играл за сборную, ездил на соревнования европейского и мирового уровня, занимал первые места. Положительный парень был, целеустремленный, серьезный, был лучшим учеником школы и в фехтовании хорошо себя показал. Стать мастером спорта в 17 лет – это большое достижение и серьезный труд», – рассказывает мать героя.

Иван любил рыбалку и охоту, регулярно привозил домой утку и кабана. Он был не просто любителем – официально состоял в Союзе рыболовов и охотников Татарстана.

Иван любил рыбалку и охоту, регулярно привозил домой утку и кабана. Он был не просто любителем – официально состоял в Союзе рыболовов и охотников Татарстана Фото: из семейного архива Абрамовых

«У Ивана два высших образования – он окончил факультет экономики Энергоинститута и юридический институт. Потом подписал контракт и пошел служить в спецназ Росгвардии», – рассказывает Марина Михайловна.

Службе Иван посвятил пять лет, но потом решил не продлевать контракт. Ушел на гражданку и стал инструктором в автошколе.

«Война – такая штука... она переворачивает судьбы»

«29 октября 2022 года мой сын Иван Абрамов был призван по мобилизации на военную службу в зону СВО. А 4 июля 2023 года он героически погиб под Донецком. Он был очень целеустремленным, но война такая штука – она переворачивает судьбы», – заплакала женщина.

Сослуживцы с теплотой и добром вспоминают Ивана, рассказывали матери, что он очень достойно проявил себя в бою.

Сослуживцы с теплотой и добром вспоминают Ивана, рассказывали матери, что он очень достойно проявил себя в бою Фото: из семейного архива Абрамовых

«Мы часто переписывались в Телеграме, но очень редко созванивались. Он не рассказывал никаких подробностей, сообщал только, что жив и здоров. Он ни разу не смог приехать в отпуск. Не успел. Он должен был приехать 25 июня, но 23 июня заступил на позицию», – рассказала Марина Абрамова.

«Он честно защищал Родину, чтобы все мы жили спокойной и мирной жизнью»

Мать героя ничего не знает об обстоятельствах гибели сына.

«Может быть, и к лучшему», – говорит женщина.

Домой Ивана привезли через месяц после гибели. Чтобы опознать его, понадобилась ДНК-экспертиза. Его похоронили на «Кургане», на Аллее славы. Во время церемонии прощания матери вручили орден Мужества сына.

«Мой сын – один на миллион. Он честно защищал Родину, чтобы все мы, жители России, жили спокойной и мирной жизнью. Я горжусь им», – говорит Марина Абрамова.

Домой Ивана привезли через месяц после гибели. Чтобы опознать его, понадобилась ДНК-экспертиза. Его похоронили на «Кургане», на Аллее славы Фото: из семейного архива Абрамовых

Он не успел создать семью и порадовать родителей внуками. В память о герое в школе, где он учился, открыли уголок памяти. Там же планируют повесить памятную табличку, а в Музее Великой Отечественной войны в Казанском Кремле ему посвятят стенд. В Донецке, на земле, которую защищал герой, поставили памятник бойцам, павшим в дни проведения СВО: в числе многих других имен там вписано и его имя.

«Это нужно для того, чтобы о моем сыне знали. Чтобы новое поколение России знало, кто защищал их Родину. Чтобы они знали историю своей страны», – говорит мать героя.

Сейчас Марина Михайловна старается жить дальше – ее поддерживает дочь Ольга и мамы других героев, с ними она каждый месяц видится на мероприятиях Фото: из семейного архива Абрамовых

Сейчас Марина Михайловна старается жить дальше – ее поддерживает дочь Ольга и мамы других героев, с ними она каждый месяц видится на мероприятиях.

«Я очень радуюсь, когда езжу туда. Это очень грамотно продуманные мероприятия, с душой. Для нас стараются, продумывают все до мелочей. В фонде “Защитники Отечества” говорят, чтобы мы обращались по любым вопросам. Они даже решили вопрос с транспортом – за мной приезжает машина, если мне куда-нибудь нужно. Вот завтра, например, отвезут на кладбище к сыну», – поделилась она.

Марина Михайловна старается активно участвовать во всех мероприятиях и проектах, куда ее приглашают. Вот, например, с удовольствием приняла участие вместе с дочкой в проекте «Мать героя». Баннер с ее фото и портретами других матерей разместили на одном из зданий на улице Арбузова.