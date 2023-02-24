«Надеть китель мужа – большая гордость»: в Казани презентовали фотопроект «Жены героев»

Сегодня в Большом концертном зале имени Сайдашева презентовали фотопроект «Жены героев», в котором приняли участие 40 жительниц Татарстана, чьи мужья посвятили свои жизни служению Родине. Каждая из женщин фотографировалась, надев китель мужа. Фотопортреты сопровождаются письмом или стихами, которые жены отправляли мужьям в зону СВО.

Фотопроект «Жены героев» стартовал еще в прошлом году. Выставки прошли в разных регионах страны, а сегодня его представили в Казани.

«Я увидела в интернете фотографии и письма, пару ночей рыдала и тоже решила поддержать своего мужа. У него уже третья командировка в зону СВО, последний раз он отправился туда в декабре. К таким командировкам, я думаю, привыкнуть нельзя. Мы всех ждем их дома, живыми и здоровыми, не только своих мужей, но вообще всех, кто сейчас там находится», – поделилась участница проекта Айгуль.

Супруг Айгуль служит в ОМОНе Росгвардии. После одной из командировок он получил медаль «За заслуги перед Республикой Татарстан». Дома его ждет девятилетняя дочь.

Другая участница рассказала, что этот проект – возможность отблагодарить своих мужей, показать им, как сильно они ими гордятся.

«Мы хотим сказать им, что они не одни на фронте. За их спинами огромное гражданское общество, которое готово поддержать их. Только вместе мы сможем приблизить победу и вместе ее праздновать», – поделилась Резеда.

Она призналась, что очень горда тем, что надела китель супруга ради участия в фотопроекте.

«Это символ ответственности, которая легла на плечи участников СВО, и которую разделили с ними их жены», – подчеркнула Резеда.

Резеда с мужем воспитывает двоих детей – десятилетнюю дочку и сына, которому на днях исполнилось два года. После того, как семья отметила день рождения малыша в прошлом году, отца проводили на фронт, а в этом году поздравить лично сына он не смог.

«Но мы не отчаиваемся и верим, что скоро наша семья опять воссоединится», – рассказала Резеда.

Участницы проекта волновались, многие не решались на разговор – переживали, что в любую минуту расплачутся. Да и слушать их истории – настоящее испытание на стойкость, каждая трогает до глубины души, а читать письма, написанные солдатам, просто невозможно без слез.

Гульнара – капитан полиции, работает в подразделении по делам несовершеннолетних. В марте прошлого года она узнала о гибели мужа.

«20 марта я получила известие о том, что муж погиб. Он служил в спецназе Росгвардии. Забрали его еще 1 февраля – сначала на учения, а затем уже отправили в зону спецоперации. Этот проект – не только поддержка женщин, которые потеряли своих мужей, мы хотим, чтобы наших погибших солдат не забывали, и чтобы знали о них», – рассказала Гульнара.

Двое маленьких детей в возрасте двух и пяти лет остались без отца. 16 участниц проекта «Жены героев» потеряли своих мужей в зоне СВО.

Одна из участниц рассказала, что с сегодняшнего дня комитет жен запускает сайт «Жены героев».

«Мы решили создать сайт, нам очень помог мой близкий друг, большое ему спасибо! Теперь мы сможем собирать гуманитарную помощь и рассказывать о нашей деятельности. На сайте мы объединили сразу несколько проектов, чтобы помочь нашим мальчикам», – поделилась жена военного Яна.

Самой старшей участницей проекта оказалась многодетная Ирина – вместе с мужем они воспитывают шестерых детей. В этом году Ирина решила принять участие в конкурсе «Женщина-мать».

«В этом году исполнится уже 50 лет и мне, и супругу. Мы с ним уже готовимся к выходу на пенсию. Надеюсь, что после этой командировки муж наконец-то вернется домой», – рассказала Ирина.

Ее супруг прошел чеченскую войну, совершил восемь командировок в зону боевых действий и получил несколько наград, украсивших китель, в котором сфотографировалась для проекта Ирина.

Одним из фотографов проекта стал член Союза фотографов РТ Сергей Акимов. Он рассказал, что для съемок выбирали малозаметный макияж, чтобы максимально передать глубину взгляда женщин.

«Я посмотрел фотографии проекта по другим регионам, познакомился с общей идеей и решил помочь. Все участницы ответственно отнеслись к съемочному процессу, многие приняли участие в съемке вместе с детьми. У всех непростая жизненная ситуация, но держались они молодцом. Я сам имею военную специальность, очень болею за то, что происходит в зоне СВО, поэтому считаю, что мой долг помочь этим проектом тем, кто находится на передовой», – рассказал фотограф Сергей Акимов.

Студию посетила замминистра культуры Юлия Адгамова, чтобы поддержать участниц проекта.

«Этот проект рассказывает о любви сквозь километры. Здесь женщины через письма, через выражение глаз, которое подчеркнул фотограф, рассказывают об этом. Мы очень рады, что Союз фотографов присоединился к данной акции. Они передали тепло, которое хранится в душах этих женщин, и этим теплом они сберегают свой дом, и ждут своих мужей из зоны боевых действий», – поделилась замминистра культуры РТ.

В завершении мероприятия участниц проекта пригласили на концерт, посвященный годовщине СВО, на котором прозвучали песни на русском и татарском языках.