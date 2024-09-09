Глава «Союза офицерских жен» в РТ о муже: «Остался командовать, несмотря на контузию»

«Муж с детства мечтал стать военным, он – офицер, за плечами которого 30 лет службы»

Полномочный представитель «Союза офицерских жен» в Татарстане, организатор фотопроектов «Жена героя», «Мама героя» и «Дети героев», один из авторов фильма «Тихий тыл» о женах военнослужащих – все это об Оксане Бородиной. Она – жена офицера, военнослужащая, мама трех дочерей.

Оксана успевает все – заниматься и семьей, и общественной жизнью, и собирать гуманитарную помощь для передовой.

Ее муж – боец с позывным Барс, сотрудник одного из татарстанских подразделений специального назначения. Ему 47 лет, с первых дней и по сей день он находится на СВО.

Оксана – пример настоящей жены офицера. Она не только стойко переносит все трудности этой непростой роли, но и помогает женам военных и членам их семей справиться с накатывающим отчаянием.

«Мой муж с детства мечтал стать военным и его мечта сбылась, теперь он офицер с выслугой лет в 30 лет. Мы познакомились 28 лет назад в Рязани. Тогда мы были студентами: я училась на втором курсе педуниверситета, а он – в Рязанском военном десантном училище, приехал учиться из Нижегородской области. Наша первая дочка родилась, когда мне нужно было сдавать госэкзамены, но я справилась», – улыбается Оксана.

«Вот сколько волос на голове, столько, наверное, и командировок было»

Встретить из роддома дочку папа не смог, был в командировке. Старшая дочь прошла с родителями самый сложный путь – переезды, смена садиков и школ, постоянные отъезды папы. К слову, видела она его не так часто, как хотелось бы, но, как и мама, понимала важную миссию родного человека. Девочка выросла и стала офицером полиции, ее муж тоже полицейский.

Но и младшие дети супругов – пример для подражания: средняя дочь – студентка, спортсменка, младшая – школьница, занимается вокалом и танцами. Мама старается всегда быть с ними на одной волне. Оксана по образованию педагог, но из-за частых переездов, связанных со службой мужа, оставила профессию и сама стала военнослужащей.

«Он у нас спортсмен, разведчик. Постоянно то сборы, то соревнования. Он принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Я как-то спросила его, считал ли он свои командировки, а он ответил: “Вот, сколько волос на голове, столько, наверное, и командировок было”», – вспоминает жена офицера.

«Я просила мужа, чтобы приехал хотя бы на день, на свадьбу дочки»

Барс участвовал в боях в Сирии, и, конечно же, с первых дней на специальной военной операции.

«В феврале 2022 года муж сообщил мне, что едет на учения. Мы тогда готовились к свадьбе старшей дочки, она очень хотела, чтобы папа повел ее к алтарю, ждала, когда он вернется из Сирии. Он пообещал, что уедет только на две недели. Свадьбу назначили на 22 февраля – 22.02.2022, красивая дата», – рассказывает Оксана.

Тогда она очень спокойно собрала мужа в командировку, не думая о плохом. Вспоминает, что в первый раз не проверила рюкзак мужа.

«Тогда никто не мог подумать, что может произойти такое. Очень много наших ребят уехало. Из Рязани друзья писали, что тоже собираются ехать на учения, но я не обратила на это внимание. Я просила мужа, чтобы хотя бы на один день он приехал на свадьбу. Понятно, что он не смог, свадьбу пришлось играть без него. Но он записал видео для дочки – это было очень трогательно. Он поздравил ее вместе с сослуживцами», – вспоминает жена офицера.

Два дня отмечали свадьбу, Оксана была занята праздничными хлопотами. О том, что началась СВО, она, как и все, узнала утром 24 февраля. Проснулась, а в телефоне бесчисленное количество сообщений в чатах, множество пропущенных звонков. Она включила телевизор, а там говорили о том, что начались боевые действия.

«Было непонятно, что происходит, от этого было как-то грустно, холодно. У нас забрали огромную силу, наших мужчин. Было непонятно, что делать дальше. Связи с мужем не было, через несколько дней стали приходить новости о погибших, от этого еще страшнее становилось», – говорит она.

«Я разбирала личные дела ребят, в голове мелькали стопкадры: вспоминала, когда видела их последний раз»

Оксана – работник отдела кадров войсковой части, работала со списками погибших и раненых. Информация была строго засекречена, она никому не могла ее сообщить.

«Я разбирала личные дела ребят, и у меня в голове мелькали стопкадры: я вспоминала, когда видела их последний раз, о чем мы говорили. Проходя КПП, я видела их жен, смотрела им в глаза, но не могла сказать им, что их мужья погибли. Я должна была перебороть себя и не подать виду. На нервной почве я поседела, у меня начала отниматься рука. Я ни с кем не могла поделиться своей болью», – вспоминает Оксана.

Первым из друзей Оксаны с СВО вернулся боец с позывным Мартин.

«Мы с девчонками бросились его обнимать, так сильно плакали. Ничего не спрашивали у него, только обнимали. Потом он вполголоса обратился ко мне, ему нужно было выговориться. Мы с ним закрылись в кабинете и несколько часов проговорили. Только тогда я узнала от него некоторую информацию о своем муже, сам он ведь ничего мне не рассказывал», – говорит жена офицера.

«Их задачей было взять штурмом город Изюм, что они и сделали»

С начала СВО мой муж был старшим группы спецназа. Они находились на Харьковском направлении, колонна попала в засаду. Моему мужу удалось вывести бойцов, несмотря на то, что шел плотный бой, обстрел шел из минометов, работали снайперы, говорит Оксана.

«Тогда в первые дни погибли достойные ребята, мои сослуживцы: Алексей Душин, Александр Фролов. Тот бой длился часов восемь, но наши ребята смогли выйти из окружения. После этого мой муж с группой спецназа передислоцировался в направлении города Изюм, где они объединились с основными силами спецназа. Далее их задачей было взять штурмом город Изюм, что они и сделали. Там погиб мой друг, краповик Руслан Галямов», – вспоминает жена офицера.

Общаться с мужем получалось только в части по служебной связи. Он успевал сказать только: «Привет» и «Жив», даже голос его было не узнать из-за помех.

«Первый раз мы нормально поговорили только 5 июня. Лишнего не спрашивала, старалась держаться и все больше о дочках говорила. Муж молчал, сказал только : “Скоро вернемся, не переживай”», – рассказывает Оксана.

«Связь с ними отсутствовала, это было очень тяжелое время»

После этого отряд перебросили, Барс участвовал в штурме города Красный Лиман, а к сентябрю его отряд перебросили на Купянское направление.

«Там были тяжелые бои, мой муж получил контузию, но остался командовать подразделением. Одна гибель за другой приходила к нам в отряд, связь с ними отсутствовала. Это было очень тяжелое время. В то время погибли мои друзья – сослуживцы: Артур Зайнуллин, Вадим Абрамов, Руслан Ахметзянов. Позже в госпитале скончался от тяжелых ранений Эдуард Журавлёв. Вечная им память!» – говорит Оксана.

С их женами она познакомилась лишь после их гибели и сейчас очень ценит эту дружбу. Они, как никто другой, понимают друг друга, знают, какие слова подобрать в час отчания, как подбодрить. Эти сильные женщины объединились, чтобы стать «тихим тылом» для воинов, которые сражаются на передовой. Те, кто потерял, те, кто ждут своих мужчин с поля боя, – все они искренне верят в Победу и ни на секунду не сомневаются, что правда за Россией.

Год назад Оксана ушла на пенсию и полностью посвятила себя общественной жизни и своим дочерям. Сейчас с архивом Татарстана она, и другие жены военных, хотят увековечить память о погибших бойцах, собирают информацию о них, фотографии. По ее словам, это нужно для того, чтобы даже спустя много лет память о них не исчезла. А еще они собирают средства на книгу о героях СВО и продолжают множество других своих проектов, но самое главное, что они вместе, поддерживают друг друга словом и делом.