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Происшествия 4 января 2024 20:54

Ушел из жизни председатель Союза фотографов Татарстана Сергей Красиков

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Сегодня на 56 году из жизни ушел председатель Союза фотографов РТ Сергей Красиков. Об этом рассказал председатель Исполкома Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России»
Альберт Гималетдинов.

«Мы совместно с Сергеем Красиковым продвигали уникальный Всероссийский проект "Жены героев". Он был чутким, верным и благородным. Союз танкистов России выражает свои соболезнования родным и близким нашего друга и товарища», – написал Гималетдинов.

Фото: © «Татар-информ»

Как рассказал «Татар-информу» фотограф Евгений Кулешов, Сергей Красиков стоял у истоков создания Союза фотографов РТ.

«У нас были большие планы. Красиков всегда был одним из финансовых попечителей совета, оказывал для конкурсов спонсорскую поддержку, печатал фотоальбомы и активно организовывал выставки. Он очень хотел создать альбом по последнему проекту, над которым работал, "Жены героев", но не успел. Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто его знал и работал с ним. Он был мудрый, оптимистичный, активный, деятельный, всегда готовый прийти на помощь человек», – рассказал агентству Кулешов.

Фото: © «Татар-информ»

Директор Торгового дома «КУБ», Председатель Союза Фотографов РТ, бизнесмен, муж и отец ушел из жизни на 56 году.

Прощание с Сергеем Красиковым состоится завтра, 5 января, в 12.00 в офисе мебельной компании на Чистопольской улице дом №5.

Напомним, фотопроект «Жены героев» стартовал еще в 2022 году. Выставки прошли в разных регионах страны, а 24 февраля его представили в Казани.

#фотограф
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