Ушел из жизни председатель Союза фотографов Татарстана Сергей Красиков

Сегодня на 56 году из жизни ушел председатель Союза фотографов РТ Сергей Красиков. Об этом рассказал председатель Исполкома Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России»

Альберт Гималетдинов.

«Мы совместно с Сергеем Красиковым продвигали уникальный Всероссийский проект "Жены героев". Он был чутким, верным и благородным. Союз танкистов России выражает свои соболезнования родным и близким нашего друга и товарища», – написал Гималетдинов.

Фото: © «Татар-информ»

Как рассказал «Татар-информу» фотограф Евгений Кулешов, Сергей Красиков стоял у истоков создания Союза фотографов РТ.

«У нас были большие планы. Красиков всегда был одним из финансовых попечителей совета, оказывал для конкурсов спонсорскую поддержку, печатал фотоальбомы и активно организовывал выставки. Он очень хотел создать альбом по последнему проекту, над которым работал, "Жены героев", но не успел. Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто его знал и работал с ним. Он был мудрый, оптимистичный, активный, деятельный, всегда готовый прийти на помощь человек», – рассказал агентству Кулешов.

Фото: © «Татар-информ»

Директор Торгового дома «КУБ», Председатель Союза Фотографов РТ, бизнесмен, муж и отец ушел из жизни на 56 году.

Прощание с Сергеем Красиковым состоится завтра, 5 января, в 12.00 в офисе мебельной компании на Чистопольской улице дом №5.

Напомним, фотопроект «Жены героев» стартовал еще в 2022 году. Выставки прошли в разных регионах страны, а 24 февраля его представили в Казани.