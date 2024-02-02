«Обещай, что вернешься»: жена спецназовца из Казани о любви, семье и его гибели на СВО

«В них прилетели HIMARS, ранения были смертельными»

35-летний старший сержант Артур Зайнуллин служил в спецназе начальником радиостанции. Когда началась СВО, он обеспечивал связь сослуживцев с частью, а в июле 2022 года сам отправился на фронт. 1 октября на его отряд обрушился град вражеских снарядов – в них запустили сразу три HIMARS. Ранение, которое получил Артур, увы, оказалось несовместимым с жизнью.

Под командованием Зайнуллина были водитель БТР, телефонисты и связисты, один из них – Эдуард Журавлев, о котором мы рассказывали раньше. Под тот жуткий обстрел Эдуард и Артур попали вместе.

Алсу Зайнуллина, жена погибшего героя, теперь живет с дочками в загородном доме – о нем очень мечтал муж и построил его за год до гибели.

«У нас две дочки – 14-летняя Милана и пятилетняя Алиса. Младшая – копия отца, я называю ее “мой маленький Артур”. Я всегда хотела только одного ребенка, но муж настоял. Он планировал, что до 40 лет мы заведем еще и третьего – ему неважно было, мальчика или девочку. Но, к сожалению, не сложилось», – вздохнула женщина.

«Он с самого детства мечтал служить в армии»

Родился будущий герой в Лениногорске, детство его прошло в Азнакаево, куда он переехал с мамой. Артур всегда мечтал служить в армии, поэтому сразу же после выпускного отправился в Вооруженные Силы России. Когда вернулся, устроился в полицию, служил в ППС города Азнакаево.

Будущие супруги познакомились в 2008 году, тогда им было по 19 лет. Уже на следующий год они поженились и стали родителями.

«Я училась в Казани, и когда дочке исполнился год, мы решили переехать в столицу. У нас ничего не было, мы начинали с нуля и сами добились всего. Артуру пришлось уволиться из полиции, первое время он работал то в охране, то находил подработки, а в 2011 году решил пойти служить в спецназ», – вспоминает жена героя.

Сначала Артур был водителем БТР. Служба шла, он проходил различные обучения и уже через четыре года стал начальником радиостанции.

«Он всегда мечтал служить в силовых структурах, и не потому, что там есть льготы. Когда я его спрашивала об этом, он говорил, что не знает ни про выслугу лет, ни про пенсию. Уже после смерти мужа, когда мне выдали его дело, я узнала, что его выслуга лет составила 21 год, то есть он уже год как мог уйти на пенсию», – рассказывает Алсу.

Каждый год его отправляли в командировки в Чечню – то на четыре месяца, то на полгода.

«Когда родилась наша младшая дочь, в 2018 году, он через две недели уехал в командировку. Старшая тогда только пошла в первый класс – так я одна и справлялась», – вспоминает Алсу Зайнуллина.

«Артур постоянно говорил, что ему нужно ехать в зону СВО, а его оставляли»

Долгое время семья жила в съемных квартирах и только в 2018 году обзавелась своим жильем – Зайнуллины купили дом.

«Мы прожили там только год, потом Артур решил, что хочет построить дом с нуля, чтобы все было построено именно для нашей семьи. Он нанял застройщика, и нам построили дом по нашему проекту. Я потом только после его гибели узнала, что он, оказывается, каждый раз ездил и фотографировал, как идет стройка, контролировал каждый кирпичик. Он очень мечтал, чтобы у него был большой дом и большая семья. Когда старшая дочь рассказала, что хочет троих детей, он сразу сказал: “Ладно, дочь, я буду на пенсии, приводи, буду сам с ними сидеть”», – поделилась Алсу.

Он очень любил детей, и не только своих. Племянники до сих пор вспоминают его с теплотой, рассказывает жена героя.

Артура Зайнуллина не сразу отправили в зону боевых действий – кто-то должен был остаться, чтобы обеспечивать связь.

«Он постоянно говорил, что ему нужно ехать, а его оставляли. Сначала он должен был поехать в мае, но его снова оставили, и только в июле он отправился на СВО», – говорит Алсу.

«У меня осталось видео, как он заходит за ворота. В тот момент я видела его в последний раз»

И если обычно военные скрывают от жен, что едут в горячие точки, то Артуру было бессмысленно что-либо утаивать – все было и так понятно. Поэтому и расставание получилось очень тяжелым.

«Последние дни перед отправкой он ходил очень задумчивый, мало разговаривал. Утром, когда ему нужно было уезжать, я проснулась, а он уже сидел на террасе, пил кофе. Мы собрали вещи, его вышли проводить соседи, и я сама отвезла его в часть. У меня осталось видео, как он заходит за ворота. Это были минуты, когда я видела его в последний раз», – со слезами на глазах вспоминает жена Артура.

Алсу хорошо запомнила этот день – он был очень тихим и солнечным. Но когда муж зашел в часть, небо резко почернело и полил дождь.

«Я ехала и думала: “Погода, не плачь, он вернется!” Потом я написала ему сообщение: “Обещай, что вернешься”. И он дал слово. Я сделала скриншот нашей переписки и поставила на заставку в телефоне», – вспоминает жена героя.

Это сообщение так и осталось последним в их переписке с мужем. После этого Артур еще несколько раз выходил на связь с фронта по видеосвязи.

«В сентябре была очень плохая связь, потому что он был на передовой. Он особенно мне ничего не рассказывал, говорил только, что все хорошо, и спрашивал, как дела у нас. Я состою в группе «Жены героев» и только оттуда узнавала, что кто-то из его сослуживцев погиб, что кому-то собирают помощь. От него я плохих новостей никогда не слышала», – рассказывает женщина.

«Доченька, ну поговори со мной, времени немного осталось»

30 сентября супруг сообщил Алсу, что через две недели должен вернуться домой.

«1 октября он позвонил мне по видеосвязи. Это был наш последний разговор – честно говоря, я его не узнала. Он был обросший, осунувшийся. Он очень постарел. Даже сейчас, когда я сравниваю его фотографии до отъезда и уже на СВО, понимаю, что это совсем разные люди. Человек до такой степени изменился, как будто постарел на десять лет. Тогда я была на работе, мы поговорили, он рассказал, что осталось еще немного и скоро он будет дома. Потом он позвонил моей маме, она сидела с Алисой. Он все просил: “Доченька, ну поговори со мной, времени немного осталось”. Обычно она всегда что-то рассказывала, но в этот день только поцелуйчики ему посылала. А старшей дочери не было дома, она с ним так и не смогла поговорить», – рассказывает жена героя.

Через два часа после этого разговора Артур погиб.

«Для меня если он позвонил – значит, он в этот день жив. На следующий день я писала ему, он не выходил на связь, а 3-го числа я пошла на работу и мне позвонила женщина, которая купила наш первый дом, сказала, что приехали военная и скорая. Я сразу все поняла. Через время мне позвонили. Я помню только, как сползла по стенке и кричала: “Жив или ранен?” Мне сказали, что по телефону такие вещи не сообщают. Коллеги помогли мне приехать домой, в это время они уже ждали меня там. Я зашла. Передо мной встал военный. Он сказал: “Осколочное ранение, несовместимое с жизнью”. Я не помню, как оказалась на полу. Мне сказали, что я резко встала и побежала к двери и снова упала. Я мало что помню. После этого моя жизнь словно оборвалась», – рассказывает Алсу Зайнуллина.

Тело супруга привезли только через неделю. Похоронить его решили в Азнакаево.

«У нас огромное окно на лестничном пролете. Я с утра до вечера сидела и смотрела в это окно. У меня перед глазами всплывал момент, как он уходил – как он вышел из дома, обернулся и сел в машину. Как будто в последний раз смотрел. Своими ногами ушел, а вернулся в гробу».

«Они только закурили, и как дождь на них посыпались осколки»

Тело старшего сержанта сразу хотели увезти на кладбище, но жена настояла, чтобы с ним попрощались дома.

«У него было осколочное ранение легких, мне сказали, что он погиб сразу. Они в этот день поменяли дислокацию, вырыли окоп и спрятали там свою машину с техникой для связи, и почти сразу же был прилет. Мне рассказывал парнишка, который стоял рядом с Артуром, что они только закурили и как дождь на них посыпались осколки. Он сразу упал, повернул голову, а Артур уже лежал в окопе. Этот парень сам тогда был между жизнью и смертью – к счастью, он выжил», – говорит женщина.

О том, что папы больше нет, старшей дочери сообщили сразу.

«Она сразу заплакала, у нее началась истерика. Она обычно более сдержанна, но тут у нее случился срыв. Она кричала: “Папа, почему ты ушел?” Младшей рассказали только после похорон», – рассказала Алсу.

Прощание с героем было не простым для семьи – увидев, что к дому подъезжает машина, Алсу бросилась на улицу, рвалась к телу мужа, начала кричать, потом потеряла сознание.

«Я помню, как его занесли в дом. Было очень много народа, и мне так и не дали попрощаться с ним наедине. Потом мы поехали в Азнакаево, мне предлагали сесть в другую машину, но я ехала с ним рядом. Все эти четыре часа я сидела рядом. Он был весь холодный, я легла ему на лицо и так ехала с ним», – вспоминает супруга Артура.

Алсу помнит этот день очень смутно, в основном по рассказам родных.

На кладбище родным Артура вручили орден Мужества, которым ее мужа наградили посмертно.

«Мы прожили вместе почти 14 лет. Он был идеальным во всем. Мы даже не ругались, можно сказать. Я хотела прожить с ним всю жизнь. Для меня таких людей больше нет», – говорит Алсу.

Женщина признается: из состояния отчаяния ее вытянули дочери, говорит, что чувствовала ответственность перед ними и мужем, который очень любил их. А еще выручают подруги – жены сослуживцев мужа.

«Мне постоянно говорят, что надо жить, что у меня еще кто-нибудь появится. А я не представляю никого рядом. Для меня это и неважно. Я всю жизнь хотела прожить только с ним, и я до сих пор такого же мнения», – рассуждает Алсу.

«Наверное, сложно понять эту боль, если сам через нее не пройдешь»

«Мы стали очень близки с ними – мы поддерживаем друг друга. Наверное, сложно понять эту боль, если сам через нее не пройдешь. А мы друг друга очень понимаем. А еще после смерти мужа мне звонили жены сослуживцев Артура и говорили слова благодарности. Я от них узнала, что когда их мужья были на СВО, мой муж помогал им по дому – что-то починить, привезти, передать. Даже помогал им выходить на связь с мужьями», – поделилась жена героя.

Артур очень любил делать что-то своими руками – например, освоил сварку, когда купил дом. Он все делал сам, никогда никого не просил о помощи. Даже готовить любил – особенно летом, на открытом огне.

«У него был мопед, он очень любил с ним возиться, учил на нем ездить нашу старшую дочь. Я до сих пор не решилась его продать», – рассказывает Алсу.

Дома Артур был очень мягким, а на работе – строгим и требовательным, вспоминает его жена.

«После его смерти я хотела все бросить и уехать в Азнакаево, несколько раз я пробовала продать наш дом. Но потом подумала – он строил его с такой любовью, мечтал, что сюда будут приезжать его внуки. Здесь очень много мест, связанных с ним, мы постоянно гуляли с коляской по поселку. Мы очень редко встречались с друзьями, в основном мы были вдвоем. На участке у нас огромная сосна, он сам сделал рядом кресло и стол, мы там часто сидели до утра и разговаривали. Мы не приглашали компании, нам хватало общества друг друга. Он всегда говорил, что под этой сосной мы с ним и состаримся», – поделилась Алсу Зайнуллина.

Когда Артур погиб, младшей дочери было всего четыре года, но она так хорошо помнит папу: вспоминает, как он готовил шашлыки, как они играли. У них была очень сильная связь, уверяет женщина.

«Алиса родилась через месяц после смерти мамы Артура. Он очень сильно переживал утрату, и, наверное, именно дочь его вытянула из переживаний, вернула к жизни. А теперь она меня вытаскивает. Она даже когда кушает, последнюю ложечку всегда за папу съедает. Иногда она спрашивает: “Когда придет папа?”, а потом вспоминает: “А, он же на небе”. Либо забывает, либо какой-то другой ответ хочет услышать», – рассуждает Алсу.

Фото: © Роза Ахмадеева

«Всегда найдется большая звезда над нашим домом, которая светит именно нам»

Алсу вспоминает, как однажды она с дочками ехала в машине и Алиса внезапно вскрикнула: “Смотри, папа!” Все испугались. Оказалось, девочка показывала на огромную луну за окном.

«Она всегда говорит, что он сидит на луне и смотрит на нее, или говорит, что он сидит на звездочке. Показывает нам: “Смотри, это папина звезда!” Знаете, после его смерти как будто звезды больше стали. Всегда на небе найдется большая звезда над нашим домом, которая светит именно нам», – поделилась Алсу.

Жена героя вспоминает, как за неделю до похорон к ним каждый вечер на террасу приходила кошка – она сидела, пока не стемнеет, потом уходила. А накануне похорон вдруг прилетела белая бабочка – садилась то на саму Алсу, то на дочку.

«Удивительно, октябрь на дворе, а тут бабочка появилась. Я не думаю, что все это было просто так», – говорит Алсу.

После смерти Артура Зайнуллина в Ютазинском районе в память о нем на стене местной школы установили мемориальную доску. Увековечили память о нем и в его войсковой части, а в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казани открылась выставка «Время выбрало нас», один из стендов на которой посвятили ему.

Фотографии из семейного архива