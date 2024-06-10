«Женщина – это сила»: в Казани презентовали фильм о женах героев СВО

Сегодня в Казани состоялась эмоциональная премьера документального фильма «Тихий тыл», рассказывающего истории женщин, чьи мужья сражаются на передовой в зоне специальной военной операции. Закрытый показ прошел в кинотеатре «Мир».

«Тихий тыл» – это чувственный фильм-монолог, в котором девять героинь откровенно делятся, как изменилась их жизнь после начала СВО, рассказывая об ожиданиях, коротких, но бесценных звонках с поля боя и безграничной любви к своим защитникам Родины. Несмотря на все тяготы, они проходят психологическую реабилитацию и самоотверженно приближают победу, собирая гуманитарную помощь для фронта.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Объединяет этих сильных женщин «Союз офицерских жен Республики Татарстан» под руководством Оксаны Бородиной. Именно она, будучи женой военнослужащего на СВО, совместно с режиссером Игорем Генераловым вынашивала идею создать столь пронзительную киноленту.

«Мой супруг сейчас на передовой – он боевой офицер. Сколько мы живем вместе, столько я провожаю и встречаю его из командировок. Он побывал во многих горячих точках, в том числе на Северном Кавказе и в Сирии. А теперь - СВО», – рассказывает Оксана.

Вместе с мужем Оксана Бородина воспитывает трех дочерей и находит время вдохновлять других жен военных. Героини фильма для нее – боевые подруги, глубоко понимающие, что такое мучительное ожидание весточки с фронта.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Одна из участниц, Римма, рассказала, как ждала мужа во время беременности. К сожалению, он вернулся домой инвалидом, лишившись руки.

«Я безмерно горжусь тем, что он, преодолевая трудности, продолжает жить ради семьи и детей. Он самостоятельно справляется со всем, никогда не просит помощи», – отметила героиня картины.

Эльмира Журавлева 20 дней отчаянно боролась за жизнь возлюбленного в госпитале – молилась, дежурила в реанимации, умоляя врачей допустить к мужу. Но, к несчастью, чуда не произошло. Ее сердцераздирающая история никого не оставляет равнодушным.

35-летнему Эдуарду Журавлеву, прослужившему 17 лет в спецназе и побывавшему в горячих точках, не суждено было вернуться домой после тяжелого ранения во время обстрела артиллерией. Он ценой жизни сообщил координаты другим подразделениям. У героя остались 11-летняя дочь и 8-летний сын, которым в память об отце достался орден Мужества, присвоенный посмертно.

Артур Зайнуллин тоже отдал жизнь, исполняя свой воинский долг. Он очень любил семью, двух дочерей, мечтал о третьем ребенке. Именно поэтому и отправился на СВО. Его жена Алсу со слезами рассказала, что 30 сентября 2022 года Артур позвонил, сообщив, что через две недели должен вернуться домой. Но, к несчастью, это был их последний разговор – через пару часов после этого он погиб от осколочного ранения при смене дислокации под вражеским обстрелом.

«У него было осколочное ранение легких, мне сказали, что он погиб сразу. В тот день они меняли дислокацию, вырыли окоп и спрятали там свою машину со средствами связи, и почти сразу же последовал обстрел. Мне рассказывал парнишка, который стоял рядом с Артуром, что они только успели закурить, как на них посыпался дождь из осколков. Он сразу упал, повернул голову, а Артур уже лежал в окопе. Этот парень тогда был между жизнью и смертью – к счастью, он выжил», – рассказала жена героя.

Муж Марии Ахметзяновой сражался под Купянском и в Красном Лимане и погиб, не дав прорваться врагу. Дома его ждали две любящие дочери.

«Спасибо его маме за то, что воспитала такого героя. Сослуживцы рассказывали, что Руслан полностью отдавался службе, всегда был в числе первых, кто рвался в бой. Он никогда не сидел в стороне, всегда был со своими боевыми товарищами. Руслан подбадривал бойцов: "Когда будет страшно, я вам скажу, тогда можете бояться”», – поделилась Мария.

Премьеру посетили и бойцы СВО, которые не смогли сдержать слезы, настолько пронзительна эта кинолента. Картина буквально трогает до глубины души каждого зрителя, пробуждая в сердцах гордость и скорбь одновременно.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Поддержать жен героев пришла заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, обратившись к ним со словами благодарности.

«Я безмерно благодарна вам за то, что приоткрываете двери в ваши сердца и истории. Я счастлива прикоснуться к судьбе каждой из вас. Женщина - это неиссякаемая сила. Спасибо за вашу красоту, нежность и бережное отношение к защитникам Родины. Вместе вы - мощь, способная свернуть горы. А тем, кто потерял своих близких, хочу сказать - я всегда рядом с вами, вы не одиноки в своем горе», - сказала она.

Авторы фильма планируют показать его на фестивалях и уже ищут спонсоров для нового проекта – книги о женах военнослужащих и героях СВО.