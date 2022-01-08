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Политика
8 января 2022  14:05

Песков отметил, что дата проведения переговоров лидеров стран ОДКБ пока неизвестна

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Точная дата проведения видеоконференции лидеров стран ОДКБ по ситуации в Казахстане пока неизвестна, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что за организацию, как председатель, отвечает Армения.

«Пока нет. Организатор Армения», — сказал представитель Кремля.

Ранее Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение казахстанского лидера провести внеочередную видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.

Напомним, в последние дни жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы оганизации, в частности из РоссииКиргизии.

 

#Дмитрий Песков #казахстан #ОДКБ
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