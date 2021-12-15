Отец девочки, которую избивала мать в Казани, решил временно передать ребенка бабушке

Отец полуторагодовалой девочки из Казани, шокирующее видео с издевательствами над которой попало в сеть две недели назад, подписал согласие на предоставлении временной опеки над ребенком ее бабушке, то есть своей матери. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая Детского стационара Центральной городской клинической больницы №18 Татьяна Мороз.

Врач объяснила, что сейчас отец девочки Александр Епанешников, как и ее мать, находится под следствием. На него заведено уголовное дело за оставление ребенка в угрожающем его жизни или здоровью положении. Пока расследование дела не завершится, молодой человек не может забрать ребенка себе.

«Он вчера мне звонил, сказал, что весь день провел в опеке вместе со своим отцом, дедушкой Вики. Он подписал согласие на оформление временной опеки над девочкой, чтобы ее можно было забрать из больницы. Но отказываться от дочки он не собирается, будет за нее бороться. Сейчас между отцом и бабушкой идет война за девочку», – рассказала Татьяна Мороз.

Отметим, что ни отца, ни мать девочки еще не лишили родительских прав. Решением этого вопроса сейчас занимается опека.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале декабря в социальных сетях появилось видео с издевательствами над беззащитным ребенком. Как выяснилось, таким образом мать девочки пыталась отомстить мужу, который собирался уйти из семьи. Спасла малышку ее бабушка, она обратилась в отдел полиции «Азино-2». Девочку изъяли у матери, сейчас ребенок находится в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». На прошлой неделе суд отправил мать девочки Алену Епанешникову в СИЗО на два месяца. После случившегося бабушка решила забрать внучку к себе, сейчас она активно собирает документы для оформления опеки над ребенком.