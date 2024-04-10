Орнитолог Рахимов о раннем возвращении перелетных птиц: «Немыслимые рекорды»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году многие виды птиц вернулись с зимовки очень рано, что вызвано резким и ранним потеплением в климатической полосе Татарстана. Об этом рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ильгизар Рахимов, сообщает пресс-служба вуза.

«Я воспринял сначала это как первоапрельскую шутку, но именно 1 апреля, например, был массовый прилет многих птиц», — заметил исследователь.

Кроме того, по словам Рахимова, над Казанью в начале апреля были замечены стаи коршунов численностью в несколько сотен особей, что случается редко. «Я сам впервые в жизни видел такое! В течение нескольких часов длился пролет <...>. Они, конечно, не клином и не цепочкой летели, были разбросаны, но вот таким достаточно широким фронтом направлялись с западного направления на восточное <...>», — пояснил он.

Одновременно с коршунами возвратились из теплых краев чибисы — такая синхронность наблюдается на протяжении десятилетий. Еще раньше в столицу Татарстана вернулись чайки, которых можно увидеть около водоемов. А на прошлой неделе ученый и его супруга наблюдали за лебедями.

«Все эти виды должны прилетать к нам значительно позже. В этом году те первые потоки перелетных птиц <...> — это грачи, скворцы, жаворонки, мы наблюдали уже в самом начале марта. То есть вот эти аномальные климатические явления ставят, так сказать, немыслимые рекорды», — подчеркнул профессор КФУ.

При этом орнитолог упомянул, что зимой на некоторые виды птиц существенно повлияли обильные снегопады. Так, совам-неясытям, которые питаются в основном мышами, стало трудно добывать пищу из-под больших снежных сугробов. В результате они начали перебираться в города, поближе к еде.

Упомянул профессор и отдельные необычные факты, связанные с птицами Татарстана. Вместе с совами в окрестностях Казани появились серые куропатки — их обнаружили среди частных построек, идущих вдоль картофельных полей. Кроме того, впервые в столице РТ замечен белоспинный дятел.

«Сейчас мы ждем самую последнюю волну прилета птиц, традиционно они прилетают в районе 7–9 мая. То есть это через месяц. С учетом <...> нынешних явлений я не удивлюсь, если до праздников мы встретим и ласточек, и других птиц, соловьи и самые поздние стрижи подлетят», — резюмировал Ильгизар Рахимов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики обещают небольшой перерыв после дождей и потепление в Татарстане. Сегодня в республике ожидается до 17 градусов тепла, хотя ночи на территории региона еще холодные.