Синоптики обещают небольшой перерыв после дождей и потепление в Татарстане

В Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода, которая временами будет сопровождаться осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, 9 апреля ночью и утром возможен дождь, местами — туман. Днем существенных осадков не прогнозируется. Температуры воздуха повысятся: днем — от 2 до 7 градусов, днем — от 12 до 17.

В среду ночью вновь ожидается небольшой дождь, однако днем вероятность осадков снизится. Ночью столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов, а днем — от 10 до 15.

На следующий день дождей не прогнозируется. В темное время суток ожидается от −2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до 13-18 градусов выше нуля.

Предварительно, в пятницу и субботу, 12 и 13 апреля, временами ожидаются дожди. Ночью — от 3 до 8 градусов, днем — от 9 до 14.