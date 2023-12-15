Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил, почему серые неясыти часто залетают в город

Неясыть, спасенная в Казани

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Неравнодушный житель Казани обнаружил травмированную серую неясыть (Strix aluco) возле жилого дома по улице Чуйкова в Казани и сообщил в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам. Сотрудники оперативно выехали на место и осмотрели птицу, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что у представителя семейства совиных сломана лапа, она не может летать. Серую неясыть отвезли в реабилитационный центр Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира в Зеленодольском районе, где сейчас за ней ухаживают специалисты.

Неясыть, спасенная в Азнакаевском районе Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Это уже далеко не первый случай спасения особей, относящихся к этому виду хищных птиц, который занесен в Красную книгу Татарстана. Буквально несколько дней назад сотрудники госкомитета спасли неясыть с обледеневшими крыльями в Азнакаевском районе. Почему люди часто стали встречать сов в городской среде, «Татар-информу» объяснили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Неясыть часто встречается на территории городских парков и кладбищ. Отмечены регулярные залеты в крупные города республики, такие как Казань, Нижнекамск и Лениногорск. Город их привлекает наличием кормовой базы, а люди стали неравнодушными к окружающей среде и птицам», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, в конце ноября, «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы пытаются спасти краснокнижную неясыть, которую атакуют вороны.