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В Татарстан начинают возвращаться пары лебедей
Первые пары лебедей-шипунов (Cygnus olor) начинают возвращаться в Татарстан. Этих птиц заметили в Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском и Ютазинском районах республики, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
В ведомстве отметили, что некоторые птицы приземлились на нерастаявший ледяной покров, а другие расположились на уже освободившихся от льда водоемах.
При этом, по словам специалистов, переживать за лебедей не стоит. Запасы жира позволяют им спать прямо на льду, к тому же им и сейчас хватает естественных кормов.
Лебеди-шипуны прилетают на территорию республики, чтобы провести здесь лето и вывести потомство. Они могут останавливаться как на небольших озерах и прудах, так и на больших водоемах.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце марта в Татарстан начали возвращаться с юга гуси и цапли.
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