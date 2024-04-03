В Татарстан начинают возвращаться пары лебедей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Первые пары лебедей-шипунов (Cygnus olor) начинают возвращаться в Татарстан. Этих птиц заметили в Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском и Ютазинском районах республики, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В ведомстве отметили, что некоторые птицы приземлились на нерастаявший ледяной покров, а другие расположились на уже освободившихся от льда водоемах.

При этом, по словам специалистов, переживать за лебедей не стоит. Запасы жира позволяют им спать прямо на льду, к тому же им и сейчас хватает естественных кормов.

Лебеди-шипуны прилетают на территорию республики, чтобы провести здесь лето и вывести потомство. Они могут останавливаться как на небольших озерах и прудах, так и на больших водоемах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце марта в Татарстан начали возвращаться с юга гуси и цапли.