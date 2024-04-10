В Татарстане ожидаются небольшие дожди и туман

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 10 апреля, в Татарстане прогнозируется теплая и относительно влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами (но не в Казани) пройдут небольшие дожди. Кое-где, включая столицу региона, утром сохранится опустившийся ночью туман. Ветер силой от 4 до 9 м/с со временем поменяет направление с юго-западного на северо-восточное.

Температурный фон практически не изменится. После ночных +2, +7 градусов днем столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла (в Казани — от +14 до +16).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики обещают небольшой перерыв после дождей и потепление в Татарстане.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с считается слабым, от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным, а от 8,0 до 10,7 м/с — свежим.