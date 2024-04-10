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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются небольшие дожди и туман
Сегодня, 10 апреля, в Татарстане прогнозируется теплая и относительно влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами (но не в Казани) пройдут небольшие дожди. Кое-где, включая столицу региона, утром сохранится опустившийся ночью туман. Ветер силой от 4 до 9 м/с со временем поменяет направление с юго-западного на северо-восточное.
Температурный фон практически не изменится. После ночных +2, +7 градусов днем столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла (в Казани — от +14 до +16).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики обещают небольшой перерыв после дождей и потепление в Татарстане.
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