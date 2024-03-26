В Татарстан начинают возвращаться гуси и цапли

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Татарстан начинают возвращаться с юга гуси и цапли. Перелетных птиц заметили в Дрожжановском районе республики, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В ведомстве пояснили, что возвращающиеся птицы останавливаются на полях для кормежки, потому что долгие перелеты требуют больших запасов энергии.

Кроме того, специалисты посоветовали любителям бердвотчинга наблюдать за цаплями издалека. Нередко, заметив человека, «вся стая мгновенно взлетает в небо, не позволяя сделать хороший снимок на близком расстоянии». Впрочем, обычно эти птицы недолго находятся в воздухе: немного покружив, они возвращаются туда, откуда взлетели.

В прошлом, 2023 году многие перелетные птицы вернулись в Татарстан на две недели раньше сроков. Некоторые из них оставались в республике вплоть до ноября из-за достаточно теплой осени.